Disney заморозив нових "Піратів Карибського моря" з Марго Роббі: як на це відреагувала актриса

Австралійська акторка Марго Роббі мала зіграти головну роль у нових "Піратах Карибського моря". Проте Disney заморозив проєкт. Які на це були причини і як відреагувала актриса – дізнавайтеся далі.

Навесні Disney розглядав два варіанти сценарію перезапуску "Піратів Карибського моря", один із них був з Марго Роббі. Проте днями 32-річна актриса повідомила, що компанія відмовилася показувати жіночих персонажів у головних ролях у франшизі.

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Марго Роббі не зніматиметься у нових "Піратах Карибського моря"

В інтерв'ю Vanity Fair Марго Роббі розповіла, що творці наразі заморозили новий проєкт.

У нас була ідея, і ми розробляли її якийсь час, давним-давно, щоб було більше жіночої історії — не зовсім жіночої, а просто інший тип історії — яка, як нам здавалося, була б дійсно крута. Але я припускаю, що вони не хочуть цього робити,

— сказала Роббі.

Відомо, що зірка працювала у проєкті зі сценаристкою Крістіною Ходсон. Раніше вони працювали над фільмом "Хижі пташки", у якому Роббі зіграла Харлі Квін.

Що варто знати про Марго Роббі Марго Роббі – австралійська акторка. Після переїзду в США, знялася в серіалі "Пен Амерікан", а пізніше дебютувала у ромкомі Річарда Кертіса "Коханий з майбутнього" та у біографічній драмі Мартіна Скорсезе "Вовк із Волл-стріт". Цікавою її роботою є роль Гарлі Квін у супербойовику "Загін самогубців" та "Хижі плашки". Крім цього, у 2016 році Марго зіграла Джейн Портер в пригодницькому фільмі "Легенда про Тарзана".

Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"