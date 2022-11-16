Disney заморозив нових "Піратів Карибського моря" з Марго Роббі: як на це відреагувала актриса
Джерело:Vanity Fair
Австралійська акторка Марго Роббі мала зіграти головну роль у нових "Піратах Карибського моря". Проте Disney заморозив проєкт. Які на це були причини і як відреагувала актриса – дізнавайтеся далі.
Навесні Disney розглядав два варіанти сценарію перезапуску "Піратів Карибського моря", один із них був з Марго Роббі. Проте днями 32-річна актриса повідомила, що компанія відмовилася показувати жіночих персонажів у головних ролях у франшизі.
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Марго Роббі не зніматиметься у нових "Піратах Карибського моря"
В інтерв'ю Vanity Fair Марго Роббі розповіла, що творці наразі заморозили новий проєкт.
У нас була ідея, і ми розробляли її якийсь час, давним-давно, щоб було більше жіночої історії — не зовсім жіночої, а просто інший тип історії — яка, як нам здавалося, була б дійсно крута. Але я припускаю, що вони не хочуть цього робити,
— сказала Роббі.
Відомо, що зірка працювала у проєкті зі сценаристкою Крістіною Ходсон. Раніше вони працювали над фільмом "Хижі пташки", у якому Роббі зіграла Харлі Квін.
Що варто знати про Марго РоббіМарго Роббі – австралійська акторка. Після переїзду в США, знялася в серіалі "Пен Амерікан", а пізніше дебютувала у ромкомі Річарда Кертіса "Коханий з майбутнього" та у біографічній драмі Мартіна Скорсезе "Вовк із Волл-стріт". Цікавою її роботою є роль Гарлі Квін у супербойовику "Загін самогубців" та "Хижі плашки". Крім цього, у 2016 році Марго зіграла Джейн Портер в пригодницькому фільмі "Легенда про Тарзана".
Що відомо про франшизу "Пірати Карибського моря"
- Пригодницька франшиза розпочала свою історію у 2003 році з першим фільмом, який називався "Прокляття Чорної Перлини". Згодом, у 2006 та 2007 роках, вийшли друга і третя частини "Піратів Карибського моря" – "Скриня мерця" і "На краю світу". Ті зйомки були найдорожчими в історії кінематографа.
- Через чотири роки, у 2011 році, вийшла наступна частина франшизи – "На дивних берегах". У травні 2017 року з’явилася п'ята – "Помста Салазара".
- Пригодницькі фільми здобули велику популярність в Україні. Зокрема "Пірати Карибського моря: Скриня мерця" був другим фільмом після мультфільму "Тачки", який глядачі тоді змогли подивитися у вітчизняних кінотеатрах українською мовою.
- Головні ролі дублювали: Олег "Фагот" Михайлюта (Джека Спарроу), заслужений артист України Остап Ступка (Віла Тернера), молода акторка Інна Бєлікова (Елізабет Свонн), народний артист України Богдан Ступка (батька Віла Тернера).