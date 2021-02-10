Disney закриває студію, яка створила "Льодовиковий період": причина

10 лютого 2021 , 10:22
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Джерело:

Deadline

Компанія Walt Disney закриває Blue Sky Studios. Студія остаточно припине свою роботу вже через 2 місяці.

Disney закриває колишній анімаційний підрозділ 20th Century Fox – Blue Sky Studios, який за час свого існування зняв 13 художніх фільмів та приніс дохід у 5,9 мільярда доларів.

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Причина закриття студії

Через пандемію минулий рік був складним для Disney. І не лише з кінематографічного боку, й з туристичного, адже компанія володіє багатьма парками та причалами круїзних ліній. Відтак, через фінансове становище підтримка третьої художньої анімаційної студії стала для Disney складною.

Остаточно студія Blue Sky перестане працювати у квітні, і разом з цим роботу втратять 450 співробітників.

У Disney заявили, що працюватимуть зі співробітниками студії в Грінвічі, аби вивчити вакансії в інших внутрішніх студіях.

Враховуючи поточні економічні реалії, після тривалих роздумів ми прийняли важке рішення припинити кіновиробництво в Blue Sky Studios,
– повідомив представник компанії.

Бібліотека й інтелектуальна власність Blue Sky залишаться частиною Disney. Серіал, заснований на персонажах "Льодовикового періоду" вже перебуває в розробці для Disney+.

Виробництво фільму режисера Патріка Осборна "Німона", прем'єра якого була запланована на 14 січня 2022 року, припиняється.

Повнометражні фільми студії Blue Sky Studios:

  • "Льодовиковий період" (Ice Age);
  • "Роботи" (Robots);
  • "Льодовиковий період 2: Глобальне потепління" (Ice Age: The Meltdown);
  • "Хортон" (Dr. Seuss' Horton Hears a Who!);
  • "Льодовиковий період 3: Ера динозаврів" (Ice Age: Dawn of the Dinosaurs);
  • "Ріо" (Rio);
  • "Льодовиковий період 4: Континентальний дрейф" (Ice Age: Continental Drift);
  • "Епік" (Epic);
  • "Ріо 2" (Rio 2);
  • "Снупі та Чарлі Браун: Дрібнота у кіно" (The Peanuts Movie);
  • "Льодовиковий період: Курс на зіткнення" (Ice Age: Collision Course);
  • "Фердинанд" (Ferdinand).

Короткометражні фільми:

  • "Банні" (Bunny);
  • "Втрачений горіх" (Gone Nutty);
  • "Не час для горіхів" (No Time for Nuts);
  • "Сід, інструкція по виживанню" (Surviving Sid);
  • "Зонторіг" (Umbrellacorn);
  • "Космічна Скратастрофа" (Cosmic Scrat-tastrophe).