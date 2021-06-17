Disney зніме серіал-приквел про Гастона і Лефу з "Красуні та Чудовиська"

Представники студії Disney продовжують дивувати своїх прихильників новими анонсами. Виробництво серіалу про Гастона і Лефу з фільму "Красуня і Чудовисько", який замовила компанія Disney, розпочнеться навесні 2022 року.

Як повідомляє видання Variety, до своїх ролей в приквелі повернуться Люк Еванс і Джош Гад. Всього планують зробити 8 епізодів. Дату прем’єри поки не розсекречують.

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Про що буде серіал про Гастона і Лефу з фільму "Красуня і Чудовисько"

За сюжетом герої вирушать в подорож із зведеною сестрою ЛеФу – Тіллі, роль якої виконає Бріана Міддлтон. У фільмі також планують розсекретити таємниці Королівства, показати старих друзів та нових ворогів.

Едвард Кітсіс та Адам Хоровіц стануть шоураннерами проєкту. У серіалі звучатиме оригінальна музика Алана Менкіна. За режисуру першого епізоду відповідає Лізль Томмі ("Джессіка Джонс").

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