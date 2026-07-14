Бред Пітт втрачає дітей: ще двоє офіційно зрікаються його прізвища

Схоже, прізвище Пітт у родині "Бранджеліни" стрімко виходить із моди. Після Шайло та Вів'єн ще двоє дітей голлівудського актора вирішили зробити крок, який навряд чи можна назвати формальністю.

За інформацією Daily Mail, Захара та Меддокс, хоч і давно не спілкуються з батьком, тільки тепер подали документи, щоб офіційно змінити власне прізвище з Джолі-Пітт на просто Джолі. Відповідні повідомлення вже опублікували в Los Angeles Daily Journal – це одна з обов'язкових процедур перед судовим розглядом у Каліфорнії.



Бред Пітт та Анджеліна Джолі з дітьми / Фото Getty images



Втім, для Захари це радше юридичне оформлення того, що давно стало реальністю. Вона ще кілька років тому представлялася як Захара Марлі Джолі, вступаючи до студентського сестринства, а під таким самим ім'ям отримувала диплом. Відповідну заяву дівчина подала 9 липня2026 року.

А от за декілька днів до цього, Меддокс також вирішив остаточно відмовитися від прізвища батька. Якщо суд схвалить заяви, у родині Джолі залишиться ще менше дітей із подвійним прізвищем.



Слухання у справі Захари заплановано на 28 вересня, а слухання у справі Меддокса – на 14 вересня.

Нагадаємо, Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися після гучного конфлікту у 2016 році. Відтоді стосунки актора з частиною дітей неодноразово ставали темою для обговорень, а судові суперечки між колишнім подружжям тривали роками.

А поки ловіть добірку фільмів про татів, де стосунки таки кращі, ніж у Бреда Пітта з його дітьми і викликають тільки захват.