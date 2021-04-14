Акторська династія: Кетрін Зета-Джонс заявила, що її діти можуть дебютувати в кіно

Майкл Дуглас і його дружина Кетрін Зета-Джонс десятки років пропрацювали в кінематографі, демонструючи своїм дітям всі сторони акторської роботи. Однак їх це не відлякало, а найближчим часом Керіс і Ділан можуть дебютувати в кіно.

Актриса розповіла про це на телешоу, що виходить на телеканалі TODAY. Кетрін Зета-Джонс заявила, що 20-річний Ділан і 17-річна Керіс будуть будувати кар'єру у Голлівуді. Тому зіркові батьки вирішили підтримати нащадків у цьому задумі та давати настанови у роботі.

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Моя акторська робота є дивовижною. Тому я можу тільки заохочувати їх робити те, що вони люблять. Вони обидвоє надзвичайно розумні, вивчають політику та історію. Всі свої знання я передаю їм,

– розповіла Кетрін Зета-Джонс.

Актриса зазначила, що разом з чоловіком Майклом Дугласом вона пропонувала дітям обрати іншу роботу. Все тому, що популярність має інші сторони: це і хейтерство, і прискіплива увага преси до особистого життя, і можливі провали, які буде обговорювати весь світ. Але, здається, Ділан і Керіс налаштовані рішуче у прагненні стати акторами.

"Майкл і я, мабуть, були першими батьками, які сказали: "Знаєш, може, тобі варто подумати про іншу кар'єру?" Але ми бачили, наскільки вони захоплені цією справою. Вони знають, що таке знаменитість. Вони знають хороші і погані сторони Голлівуду, от і все", – додала вона.

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Що відомо про дітей Майкла Дугласа і Кетрін Зети-Джонс

Кетрін Зета-Джонс одружилась з Майклом Дугласом, коли їхньому сину Ділану було 3 місяці. А за 3 роки після цього у пари народилась донька Керіс.

За словами Кетрін Зети-Джонс, змалку її діти відвідували театральні лагери, де вивчали акторську майстерність. Також Керіс і Ділан добре знають, якою є робота на зйомках фільмів, адже супроводжували батьків, коли ті брали участь у створенні телепроєктів.

Чи отримували діти Кетрін Зети-Джонс і Майкла Дугласа запрошення на зйомки – поки не відомо. Однак їхня донька Керіс точно має багато пропозицій від глянців після тріумфальної появи на сторінках Vanity Fair,