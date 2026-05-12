Стали на захист своєї країни: хто з дітей відомих українських акторів служить в ЗСУ

Війна змусила багатьох людей кардинально змінити своє життя. Серед них – діти та онуки відомих українських акторів.

Днями стало відомо, що син Богдан Бенюк долучився до лав ЗСУ. Про це розповів Сергій Калантай в інтерв'ю Аліна Доротюк. У матеріалі 24 Каналу розповідаємо, хто з дітей відомих українських акторів також нині служить у війську.

Хто з дітей відомих українських акторів служить в ЗСУ?

Син Римми Зюбіної

27-річний син Римми Зюбіної Данило долучився до ЗСУ. Про це акторка розповіла в інтерв'ю для проєкту "ІПсО і люди".

Вона сказала, що ще у 2024 році Данило добровільно звернувся до рекрутингу й самостійно визначився з родом військ. Зі слів артистки, рішення сина піти служити було усвідомленим, однак реалізувати його вдалося не з першої спроби.

Данило не одразу пройшов відбір до обраного підрозділу, проте це не змусило його змінити свій намір. Він почав готуватися до служби, працюючи над фізичною формою та необхідними навичками. Своє рішення Данило пояснював просто: "Війна в країні". До лав ЗСУ хлопець доєднався у 2025 році.

Син Богдана Бенюк

Син Богдана Бенюка, якому 29 років, також долучився до лав ЗСУ. Сам актор наразі публічно про це не висловлювався. Однак про це розповів український актор Сергій Калантай в інтерв'ю Аліні Доротюк.



Богдан Бенюк з сином / Фото з інстаграму

Подробиць артист не розкривав: де саме служить чоловік і на якій посаді – наразі невідомо. Водночас, за словами Сергія Калантая, це свідоме рішення, яке викликає у нього захоплення.

Онук Ади Роговцевої

Онук Ади Роговцевої Олексій Степанков-Ткаченко, який до початку повномасштабної війни працював оператором-постановником, після великого вторгнення став на захист України. Чоловік пройшов через бойові дії, тож війна помітно вплинула на нього.

За словами Ади Роговцевої, коли родина збирається разом, вона бачить зміни в онукові. Навіть звичайний звук чи зітхання на кшталт "Уф!" можуть викликати у нього асоціації зі свистом ворожих снарядів.

Не лише онук, а й зять Роговцевої нині служить у війську. Водночас сама акторка та інші члени її родини активно волонтерять і допомагають армії у свій спосіб.

Хто ще з дітей українських артистів служать у війську?

Є чимало дітей українських знаменитостей, які стали справжньою гордістю своїх батьків, адже долучилися до війська та нині захищають Україну на фронті.

Старший син телеведучого Ігоря Пелиха, який загинув у ДТП, та продюсерки Олександра Лозинська став на захист України у перші дні повномасштабної війни. На той момент хлопцеві було лише 20 років.

Ярослав Грубич, син телеведучого Костянтина Грубича, також із початком повномасштабного вторгнення документував бойові дії на звільнених територіях і передовій, роботу волонтерів, а згодом долучився до Сил оборони України.

Дмитро Харчишин, син фронтмена гурту "Друга ріка" Валерія Харчишина, також вступив до війська ще у лютому 2022 року.

Сергій Кондратюк, син телеведучого Ігор Кондратюк, нині служить у 46-й окремій десантно-штурмовій бригаді та добровільно пішов на фронт.

Є й чимало інших дітей відомих українців, які ухвалили свідоме й доросле рішення та сьогодні допомагають Україні боротися з російськими окупантами.