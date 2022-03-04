"Дівчина Бонда" Ольга Куриленко "заспівала" про братній народ: але не назвала Росію агресором

Голлівудська акторка Ольга Куриленко українського походження опублікувала на своїй офіційній інстаграм-сторінці заклик "до миру та єднання" між братніми народами. Які ще "миротворчі" лозунги оприлюднила "дівчина Бонда", – читайте на Кіно 24.

Як повідомляє 24 канал, акторка у своєму дописі висловила свою позицію стосовно російської агресії в Україні, не згадуючи ні про агресію, ні про втрати українського населення. Куриленко ніби "вкусила" російська пропаганда і вона "заспівала" про братні народи та "мир во всем мире".

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Ілюстрацією свого "миротворчого" тексту Ольга обрала скриншоти із іноземною статті про те, звідки походить назва "Росія". Згідно з цим текстом, Росія походить з Київської Русі, яка є "колискою" для трьох країн – Росії, України та Білорусі. Жодного слова про Київ у статті не йде, зате зроблений акцент на тому, що Росія починає називатись так з 15 століття.

Таким чином, Ольга, ніби хоче сказати для своїх підписників, що в росіян та українців є спільне коріння і що вбивати один одного не можна, особливо, якщо вбивають за "чужі ідеї". Чиї ідеї акторка має на увазі, зрозуміти не складно, але жодного слова про Путіна у тексті також не йдеться.

Допис Ольги Куриленко / Скриншот 24 каналу

"У нас спільне коріння! Ми є брати та сестри! Припиніть вбивати один одного за чужі ідеї! Бути проти війни це не означає бути проти своєї країни. Це означає мати співчуття і розуміння, що немає сенсу втрати життя за чиїсь ідеї! За ідеї, які не є твоїми власними!", – закликала Куриленко.

Скажіть ні. Відмовтеся від війни! Ті росіяни, які проти війни з Україною та котрі люблять Україну та її людей, підпишіться тут, будь ласка. Покажіть нам, що ви не хочете смерті ваших братів та сестер! Я сподіваюся на вас і вірю у вас! Добро переможе! Давайте переможемо разом.

Окрім того, що акторка не визнає Росію агресором, голлівудська артистка репостила у своїх сторіс дописи "миролюбних" росіян із закликом "миру" між українцями та росіянами.

Сторіс Ольги Куриленко в інстаграмі / Скриншоти 24 каналу

Нагадаємо, що раніше акторка була не така багатослівна і на другий день війни Росії проти України висловила лаконічну підтримку українському народу.

Підтримку Україні вже висловили такі світові знаменитості: Дженніфер Еністон, Анджеліна Джолі, Ештон Кутчер, Девід Лінч, Сара Джессіка Паркер, Флоренс П’ю, Марина Мазепа, Девід Швіммер, Браян Кокс, Шеннен Догерті, Джаред Лето, Віра Фарміга та інші. Більше читайте тут

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