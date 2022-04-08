Дівчинка у червоному пальті з фільму "Список Шиндлера" підтримала Україну

Актриса Олівія Дабровскі, яка зіграла дівчинку в червоному пальті у фільмі Спілберга "Список Шиндлера", перетворилася на героїню в реальному житті, координуючи допомогу українських біженців, які тікають від війни Росії проти України.

Олівія Домбровська з'явилася в класичній стрічці Стівена Спілберга 1993 року у віці всього трьох років. А ось її червоне пальто стало єдиним кольором у чорно-білому оскароносному фільмі "Список Шиндлера".

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Її героїня, маленька єврейська дівчинка, допомогла врятувати життя понад 1200 євреїв, відправлених до нацистських концтаборів у 1943 році.

Вона завжди була символом надії. Нехай вона буде такою знову,

– поділилася Олівія.

Олівія Дабровскі зі "Списку Шиндрела" допомагає переселенцям в Польщі

Олівія Домбровська повідомила підписникам у соціальних мережах, що координує групу добровольців, які допомагають біженцям на польському кордоні.

В інстаграмі вона опублікувала фотографію, де у жовтій світловідбивній куртці стоїть на кордоні, а за нею вишиковується черга з автобусів.

Я нічого не чекаю і ніхто з нашої групи волонтерів не хоче чути "спасибі", ми просто робимо свою роботу. Я зроблю все, що зможу, я ніколи не забуду ці обличчя та очі. До цього не можна підготуватися, можна тільки уявити,

– сказала вона.



Олівія Дабровскі зі "Списку Шиндлера" допомагає переселенцям в Польщі / Фото з інстаграму акторки

Крім цього, Олівія зазначила, що на кордоні тихо, ніхто не кричить і не плаче. Вона доповнила: "Вони кричать усередині, і це те, що я не можу забути. І якщо мені потрібно зробити те, що робила дівчинка у червоному пальті, нехай так і буде".

Допомога на кордоні – це одне, але людям потрібна робота та школи для їхніх дітей,

– пояснила вона.

Раніше дівчина публікувала інформацію про те, що Росія розбомбила Яворівський військовий полігон, всього за 20 кілометрів від Польщі. "Так близько! Мені страшно, але я ще більше захотіла допомагати біженцям". Особливо зворушили маленькі діти, і вона доповнила: "Ці діти… Боже мій, я ледве стримую сльози".

5 квітня вона відкрила рахунок в іноземній валюті, який, за її словами, "готовий приймати пожертвування для українських біженців". Вона продовжила: "Я назвала цю благодійну акцію #НадіяДляУкраїни, тому що наразі нам найбільше потрібна надія".

Що відомо про фільм "Список Шиндлера"

Стрічка розповідає про реальну постать в історії – Оскара Шиндлера. У часи Другої світової війни директор фабрики під прикриттям прихильника Гітлера приїжджає до окупованої Польщі та рятує тисячі євреїв від неминучої загибелі. Відвага однієї людини, яка не побоялась наслідків своїх дій, та відчай тих, хто був приречений на смерть: фільм "Список Шиндлера" не може залишити байдужим нікого.

"Список Шиндлера": дивіться трейлер до фільму