"Дивні дива" 4 сезон: Netflix опублікував довгоочікуваний тизер

Шанувальників фантастичного серіалу в ретро стилістиці нарешті потішили новим тизером майбутнього сезону. Анонсована назва тизеру виглядає так: "Одинадцята, ти слухаєш?".

Сервіс Netflix випустив другий тизер четвертого сезону "Дивних див" – 6 травня 2021 року. Нагадаємо, що перший тизер майбутнього сезону був опублікований ще 14 лютого 2020 року і мав іронічну назву "З Росії, з любов'ю".

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Новий тизер серіалу під назвою "Одинадцята, ти слухаєш?" (Eleven, are you listening?) дуже схожий на флешбек самої Одинадцятої (Міллі Боббі Браун). Глядачів переносять в лабораторію, де Мартін Бреннер проводив експерименти над іншими дітьми, виховуючи в них суперздібності.

Новий тизер 4 сезону "Дивних див": дивіться онлайн

Сюжет 4 сезону серіалу "Дивні дива"

В останній серії третього сезону серіалу під назвою "Глава восьма. Битва за Старкорт" ми побачили, що історія в маленькому забутому містечку підійшла до кінця. Нам показали кадри, як машина разом із Джойс Байєрс (Вайнона Райдер), Віллом Байєрсом (Ноа Шнапп) та Джейн, вона ж Одинадцята (Міллі Боббі Браун), залишає місто Гокінс. Сюжет наступного сезону вже не буде пов'язаний зі звичними пейзажами і це також підтверджує відео-анонс із написом "Ми більше не у Гокінсі".

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Останніми кадрами нам також засвідчили, що десь у російській в'язниці чоловіка кидають на поживу демоґорґону. До цього факту додаються також кадри з першого тизеру майбутнього сезону, які переносять нас на північ Росії. Також шанувальники побачили все ще живого Джима Гоппера (Девіда Гарбора).

Перший тизер 4 сезону серіалу "Дивні дива": дивіться онлайн

Дата прем'єри 4 сезону "Дивних див": що відомо

Раніше пресслужба стрімінгового сервісу Netflix повідомляла, що фільмування 4 сезону серіалу "Дивні дива" розпочнуться у січні 2020 року. Але, як відомо, в зв'язку із пандемією коронавірусу проєкт заморозили, а на вихід перших епізодів фанати серіалу очікували вже у 2021 році.

Опублікований тизер не містить жодного натяку про нову дату прем'єри серіалу. Тому залишається лише сподіватись про різдвяний подарунок шанувальникам серіалу від знімальної групи одного з найпопулярніших серіалів на Netflix.