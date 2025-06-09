Їх не впізнати: як за майже 10 років змінилися зірки популярного серіалу Netflix "Дивні дива"

Науково-фантастичний серіал "Дивні дива" вперше вийшов у 2016 році та підкорив глядачів таємничою історією про зниклого хлопчика та його пошуки. Фани залишились у захваті від атмосфери 80-х, відсилань до старих фільмів та акторської гри.

Наразі вийшло 4 сезони "Дивних див", але нещодавно стало відомо, коли на Netflix з'явиться останній, 5 сезон. Він вийде у трьох частинах: 27 листопада 2025 року, 26 грудня 2025 року, 1 січня 2026 року.

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За майже 10 років після виходу першої серії актори дуже змінилися: подорослішали, змінили свій стиль. Кіно 24 розповість про це детальніше.

Фінн Вулфгард – Майк Вілер

Актор продовжує зніматися в кіно. Серед останніх фільмів – "Очі: Легенда Карпат", де він зіграв Петра. Також Фінн є учасником гурту The Aubreys, де виконує вокальні і гітарні партії.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Міллі Боббі Браун – Одинадцять (Од / Джейн)

Акторка є зіркою не тільки "Дивних див", але й детективних фільмів "Енола Холмс", де грає головну роль. Вона активно розвиває кар'єру, власний бренд косметики. А ще Міллі Боббі Браун нещодавно вийшла заміж за Джейка Бонджові.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон

Актор також продовжує зніматись у кіно, а ще привертає увагу суспільства до CCD – це клейдокраніальна дисплазія, рідкісне генетичне захворювання, що впливає на розвиток кісток і зубів. Через це він використовує зубні протези.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер

Калеб активно знімається у фільмах і пропагує бодипозитив. Він зізнавався, що після зйомок у "Дивних дивах" став жертвою расизму.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Ноа Шнапп – Вілл Баєрс

Ноа Шнапп у 2023 році здійснив камінг-аут і зізнався, що є геєм, як і його персонаж у серіалі. Щоправда, він здивував українських фанів, коли після нападу ХАМАС на Ізраїль обурився, що підтримувати Ізраїль не так "модно", як Україну.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Наталія Даєр – Ненсі Вілер

Наталія розвиває акторську кар'єру, але є не такою активною у соцмережах.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24

Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс

Серед фільмографії актора найпопулярнішою картиною залишаються "Дивні дива". Є завзятим футбольним уболівальником.



Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24