Їх не впізнати: як за майже 10 років змінилися зірки популярного серіалу Netflix "Дивні дива"
- Перший епізод серіалу "Дивні дива" вийшов у 2016 році, а останній сезон з'явиться на Netflix у трьох частинах у 2025 – 2026 роках.
- Актори шоу значно змінилися за майже 10 років, продовжуючи кар'єри в кіно, музиці та інших сферах.
- Фінн Вулфгард грає у фільмах і є учасником гурту, Міллі Боббі Браун розвиває акторську кар'єру та косметичний бренд, а Ноа Шнапп здійснив камінг-аут у 2023 році.
- Гейтен Матараццо привертає увагу до генетичного захворювання, Калеб Маклафлін пропагує бодипозитив, а Наталія Даєр і Чарлі Гітон продовжують кар'єри в кіно.
Науково-фантастичний серіал "Дивні дива" вперше вийшов у 2016 році та підкорив глядачів таємничою історією про зниклого хлопчика та його пошуки. Фани залишились у захваті від атмосфери 80-х, відсилань до старих фільмів та акторської гри.
Наразі вийшло 4 сезони "Дивних див", але нещодавно стало відомо, коли на Netflix з'явиться останній, 5 сезон. Він вийде у трьох частинах: 27 листопада 2025 року, 26 грудня 2025 року, 1 січня 2026 року.
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За майже 10 років після виходу першої серії актори дуже змінилися: подорослішали, змінили свій стиль. Кіно 24 розповість про це детальніше.
Фінн Вулфгард – Майк Вілер
Актор продовжує зніматися в кіно. Серед останніх фільмів – "Очі: Легенда Карпат", де він зіграв Петра. Також Фінн є учасником гурту The Aubreys, де виконує вокальні і гітарні партії.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Міллі Боббі Браун – Одинадцять (Од / Джейн)
Акторка є зіркою не тільки "Дивних див", але й детективних фільмів "Енола Холмс", де грає головну роль. Вона активно розвиває кар'єру, власний бренд косметики. А ще Міллі Боббі Браун нещодавно вийшла заміж за Джейка Бонджові.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Гейтен Матараццо – Дастін Гендерсон
Актор також продовжує зніматись у кіно, а ще привертає увагу суспільства до CCD – це клейдокраніальна дисплазія, рідкісне генетичне захворювання, що впливає на розвиток кісток і зубів. Через це він використовує зубні протези.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Калеб Маклафлін – Лукас Сінклер
Калеб активно знімається у фільмах і пропагує бодипозитив. Він зізнавався, що після зйомок у "Дивних дивах" став жертвою расизму.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Ноа Шнапп – Вілл Баєрс
Ноа Шнапп у 2023 році здійснив камінг-аут і зізнався, що є геєм, як і його персонаж у серіалі. Щоправда, він здивував українських фанів, коли після нападу ХАМАС на Ізраїль обурився, що підтримувати Ізраїль не так "модно", як Україну.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Наталія Даєр – Ненсі Вілер
Наталія розвиває акторську кар'єру, але є не такою активною у соцмережах.
Як змінилися актори "Дивних див" / Колаж Кіно 24
Чарлі Гітон – Джонатан Баєрс
Серед фільмографії актора найпопулярнішою картиною залишаються "Дивні дива". Є завзятим футбольним уболівальником.