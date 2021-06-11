"Дивні дива": Netflix розсекретив нових акторів четвертого сезону

11 червня 2021 , 16:02

Джерело:

Collider

Під час Netflix Geeked Week стрімінговий сервіс повідомив, що в четвертому сезоні серіалу "Дивні дива" візьмуть участь чотири нових актора.

Отож новими акторами у стрічці будуть Емібет Макналті, Майлз Труітт, Регіна Тінг Чен і Грейс Ван Дін.

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Автори серіалу, брати Даффер, у відео представили Емібет Макналті. Творцям дуже сподобалася, як акторка виконувала головну роль Енн Ширлі у драматичному серіалі. У четвертому сезоні "Дивних див" вона зіграє Вікі – балакучу дівчину, яка захоплюється одним із головних персонажів.

Майлз Труітт, відомий за серіалом "Чорна блискавка", зіграє Патріка – зірку баскетболу, чиє життя змінили жахливі події. Регіна Тінг Чен, акторка відомого серіалу "Королева Півдня", зіграє міс Келлі – відповідальну і хорошу вчительку. 

А Грейс Ван Дін. найбільш відома за роллю Кеті Кемпбелл в серіалі "Село", зіграє Кріссі – провідну чирлідершу, що не розказує нікому один великий секрет.

Раніше було відомо за такий акторський склад четвертого сезону "Дивних див":  

  • Джеймі Кемпбелл Бауер;
  • Едуардо Франко;
  • Джозеф Квінн;
  • Том Влашіха;
  • Шерман Август;
  • Мейсон Дай;
  • Нікола Дурічко;
  • Роберт Інглунд.

Також в новій частині повернеться всі основні актори серіалу, зокрема: 

  • Міллі Боббі Браун;
  • Фінн Вулфхард;
  • Гейтен Матараццо;
  • Ноа Шнапп;
  • Калеб Маклафлін;
  • Седі Сінк;
  • Вайнона Райдер;
  • Девід Харбор;
  • Наталія Дайер;
  • Чарлі Хітон;
  • Джо Кері і Майя Хоук.

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Нагадаємо, робота над новим сезоном почалася в лютому 2020 року, але була призупинена через пандемію. Сьогодні зйомки відбуваються в Атланті.

Дату прем'єри четвертого сезону серіалу "Дивні дива" повідомлять згодом.

Автор: Наталія Гулій