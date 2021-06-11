"Дивні дива": Netflix розсекретив нових акторів четвертого сезону

Під час Netflix Geeked Week стрімінговий сервіс повідомив, що в четвертому сезоні серіалу "Дивні дива" візьмуть участь чотири нових актора.
Отож новими акторами у стрічці будуть Емібет Макналті, Майлз Труітт, Регіна Тінг Чен і Грейс Ван Дін.
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Автори серіалу, брати Даффер, у відео представили Емібет Макналті. Творцям дуже сподобалася, як акторка виконувала головну роль Енн Ширлі у драматичному серіалі. У четвертому сезоні "Дивних див" вона зіграє Вікі – балакучу дівчину, яка захоплюється одним із головних персонажів.
Майлз Труітт, відомий за серіалом "Чорна блискавка", зіграє Патріка – зірку баскетболу, чиє життя змінили жахливі події. Регіна Тінг Чен, акторка відомого серіалу "Королева Півдня", зіграє міс Келлі – відповідальну і хорошу вчительку.
А Грейс Ван Дін. найбільш відома за роллю Кеті Кемпбелл в серіалі "Село", зіграє Кріссі – провідну чирлідершу, що не розказує нікому один великий секрет.
Раніше було відомо за такий акторський склад четвертого сезону "Дивних див":
- Джеймі Кемпбелл Бауер;
- Едуардо Франко;
- Джозеф Квінн;
- Том Влашіха;
- Шерман Август;
- Мейсон Дай;
- Нікола Дурічко;
- Роберт Інглунд.
Також в новій частині повернеться всі основні актори серіалу, зокрема:
- Міллі Боббі Браун;
- Фінн Вулфхард;
- Гейтен Матараццо;
- Ноа Шнапп;
- Калеб Маклафлін;
- Седі Сінк;
- Вайнона Райдер;
- Девід Харбор;
- Наталія Дайер;
- Чарлі Хітон;
- Джо Кері і Майя Хоук.
"Дивні дива" 4 сезон: дивіться тизер-трейлер
Нагадаємо, робота над новим сезоном почалася в лютому 2020 року, але була призупинена через пандемію. Сьогодні зйомки відбуваються в Атланті.
Дату прем'єри четвертого сезону серіалу "Дивні дива" повідомлять згодом.