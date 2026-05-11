Це чимала сума: який гонорар отримала Меріл Стріп за роль у фільмі "Диявол носить Прада 2"

30 квітня 2026 року в українських кінотеатрах вийшов фільм "Диявол носить Прада 2". Одну із головних ролей у стрічці зіграла Меріл Стріп.

Вона втілила роль Міранди Прістлі. Видання Variety вже повідомило, який гонорар отримала акторка за роль у фільмі.

Дивіться також 6 нових українських серіалів, які можна подивитися онлайн безплатно

Який гонорар отримала Меріл Стріп за роль у "Диявол носить Прада 2"?

Прем'єра фільму "Диявол носить Прада 2" не лише зібрала перед екранами чималу кількість глядачів, а й принесла акторам гучний успіх і високі гонорари. Зокрема, Меріл Стріп, яка виконала головну роль, отримала 12,5 мільйона доларів за участь у стрічці. Крім того, акторка може заробити ще понад 20 мільйонів доларів, якщо фільм і надалі матиме успіх у прокаті.

До речі, цікаво, що всього за перший вікенд стрічка зібрала у світовому прокаті рекордні 230 мільйонів доларів, про що повідомляло Associated Press із посиланням на дані кіностудії 20th Century Studios.

Цікаво, що Меріл Стріп, яка зіграла Міранду Прістлі, наполягала на тому, щоб її колеги – Енн Гетевей та Емілі Блант – отримали аналогічні гонорари.

Цікаво також Один із найкращих досвідів у моєму житті, – інтерв'ю Стенлі Туччі про "Диявол носить Прада 2"

Що варто знати про фільм "Диявол носить Прада 2"?

У фільмі "Диявол носить Прада 2" Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант і Стенлі Туччі майже через двадцять років повертаються на модні вулиці Нью-Йорка та до бездоганно стильних кабінетів видання "Подіум".

"Диявол носит Прада 2": дивіться онлайн трейлер фільму

У сиквелі, що став визначальним для цілого покоління, знову возз'єднуються режисер Девід Франкель і сценаристка Алайн Брош МакКенна, а також з'являється ціла низка нових яскравих персонажів, а саме: