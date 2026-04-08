Перед виходом "Диявол носить Prada": що подивитись схожого до культової історії

Уже за лічені дні у світовий прокат вийде друга частина "Диявол носить Prada". До головних ролей повернулись Енн Гетевей та Меріл Стріп.

Та допоки ще є час до того, щоб бігти у кіно й дивитись улюблену стрічку про світ моди, 24 Канал рекомендує декілька фільмів, які моментами дуже схожі на культову історію.

"Модна штучка", 2015

Рейтинг IMDb: 5,8

Кейт з дитинства мріяла стати дизайнеркою. Щоб створити власну сукню, вона годинами читає модні журнали, а також ходить на покази. Через те що її тато є власником супермаркетів, дівчині постійно відмовляють у роботі. Та Кейт не планує здаватись, а таки прагне досягти своєї мети.

"Круелла", 2021

Рейтинг IMDb: 7,3

Історія починається з того як маленька Круелла стала легендарною де Віль з оригінальним стилем й одержимістю помсти. Вона готова на все, щоб досягти успіху, та чи вдасться їй це?

Дівчина, яка жила з хлопчаками у закинутій будівлі раптом стає чи не найкращою дизайнеркою в елітному салоні.

"Стажер", 2015

Рейтинг IMDb: 7,1

70-річний Бен Віттаккер влаштовується стажером до модного онлайн-магазину. Власниця крамниці – Джулія, дуже цінує нового працівника, адже переконана, що його досвід і мудрість їй допоможуть.

"Дім Ґуччі", 2021

Рейтинг IMDb: 6,6

Драма, знята на основі реальних подій, розповідає про спадкоємця модного дому "Gucci". У результаті Мауріціо стає жертвою вбивства, а його колишня дружина опиняється на лаві підозрюваних.

Ця стрічка спричинила резонанс навіть у реальному світі відомої родини.

Що відомо про продовження фільму "Диявол носить Prada"?

Прем'єра у кінотеатрах запланована на 30 квітня . Сюжет авторами у трейлерах майже не розкритий, однак відомо, що Енн стане редакторкою "Подіуму".

Тим часом компанія 20th Century Studios опублікувала фінальний трейлер фільму, який за декілька днів після релізу зібрав понад 6 мільйонів переглядів.

