Перед виходом "Диявол носить Prada": що подивитись схожого до культової історії
Уже за лічені дні у світовий прокат вийде друга частина "Диявол носить Prada". До головних ролей повернулись Енн Гетевей та Меріл Стріп.
Та допоки ще є час до того, щоб бігти у кіно й дивитись улюблену стрічку про світ моди, 24 Канал рекомендує декілька фільмів, які моментами дуже схожі на культову історію.
Не пропустіть Сміятиметесь до сліз: 4 яскраві комедії для гарного настрою
"Модна штучка", 2015
Рейтинг IMDb: 5,8
Кейт з дитинства мріяла стати дизайнеркою. Щоб створити власну сукню, вона годинами читає модні журнали, а також ходить на покази. Через те що її тато є власником супермаркетів, дівчині постійно відмовляють у роботі. Та Кейт не планує здаватись, а таки прагне досягти своєї мети.
"Круелла", 2021
Рейтинг IMDb: 7,3
Історія починається з того як маленька Круелла стала легендарною де Віль з оригінальним стилем й одержимістю помсти. Вона готова на все, щоб досягти успіху, та чи вдасться їй це?
Дівчина, яка жила з хлопчаками у закинутій будівлі раптом стає чи не найкращою дизайнеркою в елітному салоні.
"Стажер", 2015
Рейтинг IMDb: 7,1
70-річний Бен Віттаккер влаштовується стажером до модного онлайн-магазину. Власниця крамниці – Джулія, дуже цінує нового працівника, адже переконана, що його досвід і мудрість їй допоможуть.
"Дім Ґуччі", 2021
Рейтинг IMDb: 6,6
Драма, знята на основі реальних подій, розповідає про спадкоємця модного дому "Gucci". У результаті Мауріціо стає жертвою вбивства, а його колишня дружина опиняється на лаві підозрюваних.
Ця стрічка спричинила резонанс навіть у реальному світі відомої родини.
Що відомо про продовження фільму "Диявол носить Prada"?
- Прем'єра у кінотеатрах запланована на 30 квітня. Сюжет авторами у трейлерах майже не розкритий, однак відомо, що Енн стане редакторкою "Подіуму".
- Тим часом компанія 20th Century Studios опублікувала фінальний трейлер фільму, який за декілька днів після релізу зібрав понад 6 мільйонів переглядів.
- Також видання Variety повідомило, що Леді Гага може виконати одну з ролей у стрічці.