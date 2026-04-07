Вийшов фінальний трейлер довгоочікуваного фільму "Диявол носить Prada 2"

Уже зовсім скоро відбудеться прем'єра довгоочікуваного фільму "Диявол носить Prada 2". Вихід стрічки запланований на 30 квітня в кінотеатрах вашого міста.

Тим часом компанія 20th Century Studios опублікувала фінальний трейлер фільму, який менш ніж за добу після релізу зібрав близько 4 мільйонів переглядів.

З ролика, опублікованого на YouTube-каналі 20th Century Studios, стало відомо, що у фільмі звучатиме пісня у виконанні Леді Гаги спільно з реперкою Doechii під назвою "Runway".

Також видання Variety повідомило, що Леді Гага може виконати одну з ролей у стрічці. Крім того, у відео глядачів знайомлять із новою асистенткою Міранди, яку зіграє Сімон Ешлі.

"Диявол носить Prada 2": дивіться онлайн трейлер фільму

Тизер фільму "Диявол носить Prada 2", згідно з інформацією The Guardian став найпопулярнішим комедійним тизером за останні 15 років, адже набрав 181,5 мільйона переглядів на YouTube всього за добу.

Що варто знати про "Диявол носить Prada 2"?