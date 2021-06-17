"Диявол носить Prada": депресія Меріл Стріп після зйомок та актуальність фільму сьогодні

Меріл Стріп, яка зіграла роль головної редакторки Міранди Престлі, через 15 років після виходу фільму зізналася, що почувалася пригніченою та нещасною. Про актуальність "Диявол носить Prada" сьогодні та роль Меріл Стріп – читайте в матеріалі, який ми підготували для вас.

Меріл Стріп наполягала, що хотіла краще зрозуміти свою героїню, тому використала відомий акторський прийом – вона не виходила з образу Міранди Прістлі поза знімальним майданчиком. Адже через розуміння того, що її характер кардинально відрізняється від характеру героїні, акторка навіть впадала у депресію.

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Це було жахливо! Я була нещасною. Усі інші базікали й жартували, проводили час разом, а я сиділа у своєму трейлері. Я говорила собі: "Так, це ціна, яку ти платиш за те, щоб бути босом!

– емоційно розповіла актриса.

Акторка доповнила, що такий метод занурення в роль вона використала востаннє.

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Акторка Енн Гетевей зізналася, що боялася Меріл Стріп під час знімання стрічки, але цінувала її вміння турбуватися про колег.

Я знаю, вона робила це для ролі, і я цінувала це. До того ж я завжди відчувала її турботу,

– зізналася Енн.



Меріл Стріп та Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" / Кіноріум

Ми впевнені, що найпалкіші кіномани переглядали фільм "Диявол носить Prada" не один раз! Цього року, у 2021, виповнюється 15 років з моменту виходу фільму на екрани. З цієї нагоди актори та вся знімальна група культового фільму 2006 року возз'єдналися для липневого номеру Entertainment Weekly. Режисер Девід Франкель і зірки Меріл Стріп, Енн Гетевей, Емілі Блант, Стенлі Туччі поділилися спогадами зі зйомок фільму, а також обговорили соціальну важливість популярної драми сьогодні.

Актуальність "Диявол носить Prada" сьогодні

Теми, які піднімалися у фільмі, досі залишаються актуальними:

вплив капіталізму;

нездорові відносини на роботі;

проблема гендерної нерівності на керівних посадах, яка за 15 років, здається, стала ще більш значущою.

Одна з порушених тем – сексизм на робочих місцях.

Наше суспільство було привчене дивитися на світ очима чоловіків, – підкреслює Стенлі Туччі.



Стенлі Туччі та меріл Стріп у фільмі "Диявол носить Prada" / Фото Кіноріум

Цей фільм, література і мистецтво виразно проклали дорогу змінам, які ми, на щастя, починаємо спостерігати. Меріл Стріп в ролі Міранди Прістлі транслює нам характер, до якого багато хто може прагнути. Бути безкомпромісними, справжніми, чесними і точними, без потреби підлаштовуватися, щоб донести свою точку зору, не завдаючи нікому шкоди, – з цими якостями Міранди зазвичай асоціювалися чоловіки.

Це перший фільм, в якому я знялася, коли чоловіки підходили до мене і говорили: "Я знаю, що ти відчуваєш",

– коментує Меріл Стріп.

З впевненістю можна сказати, що роль Меріл Стріп надихнула не одну акторку показувати свої сильні сторони і адекватно реагувати на критику. Сподіваємося, що скоро подвійні стандарти для жінок на роботі назавжди залишаться пережитком минулого.



Енн Гетевей у фільмі "Диявол носить Prada" / Кіноріум