Дії містера Сміта шокували нас, – кіноакадемія США може покарати актора за інцидент на Оскарі

Академія кінематографічних мистецтв і наук США відреагувала на інцидент з Віллом Смітом та Крісом Роком, який стався на Оскарі-2022. Днями вона "ініціювала дисциплінарний розгляд" цієї справи проти Сміта.

У заяві представників Оскара йдеться про те, що Сміта попросили залишити церемонію після інциденту, але він відмовився. Академія також заявила, що визнає, що вони "могли б впоратися із ситуацією по-іншому".

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Кіноакадемія США може покарати Вілла Сміта за інцидент на Оскарі

Останніми днями Сміта розкритикували. Це сталося після того, як у неділю він увірвався на сцену Оскара і вдарив Кріса Рока, який грубо пожартував про дружину актора, актрису Джаду Пінкетт-Сміт.



Джада Пінкетт-Сміт і Вілл Сміт на Оскарі-2022 / Фото CNN

Зауважимо, що у понеділок Сміт вибачився за свою поведінку. Однак його вибачень було недостатньо, щоб придушити реакцію керівників Академії, які в середу, 30 березня, написали в листі, що вони "засмучені та обурені". А ось Рок ще не обговорював це питання публічно.

Рада керівників "ініціювала дисциплінарний розгляд" щодо пана Сміта за порушення Стандартів поведінки академії, включаючи недоречний фізичний контакт, образливу чи загрозливу поведінку, а також компрометацію академії,

– йдеться у заяві організації, яка стоїть за врученням Оскара.

За їхніми словами, дії містера Сміта на церемонії вручення Оскара шокували й травмували. Організатори також вибачилися перед Роком.

Містер Рок, ми вибачаємося за те, що ви пережили на нашій сцені, і дякуємо вам за вашу стійкість у той момент,

– доповнили в заяві.

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Ще одне засідання ради директорів має відбутися 18 квітня, і в цей час "Академія може вжити будь-яких дисциплінарних заходів, які можуть включати усунення від занять, виняток або інші санкції, дозволені Статутом та стандартами поведінки".

Нагадаємо, що ведучі Ванда Сайкс та Емі Шумер підтримали Рока і вважають, що Сміта варто було вивести із зали. З ними погодився й комедійний актор Джим Керрі.