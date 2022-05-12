Для героїчного пса: персонаж польського мультика Рекс передав вітання Патрону

Персонаж польського мультика Лехослава Маршалека Рекс передав вітання нашому героїчному песику Патрону. Промовиста ілюстрація з’явилася на сторінці фундації імені Гелени та Лехослава Маршалеків.

Як повідомляє 24 канал, Патрон працює разом з чернігівськими піротехніками. Вони називають собаку талісманом.

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Персонаж польського мультика Рекс передав вітання Патрону

Для героїчного пса Патрона від Рекса. Слава Україні!,

– написали на сторінці фундації імені Гелени та Лехослава Маршалеків.



Рекс передав вітання Патрону / Фото зі сторінки фундації імені Гелени та Лехослава Маршалеків

Патрон – зірка рятувальників

Пес Патрон – Джек Рассел тер'єр. Йому два роки й він швидко став зіркою і талісманом українських рятувальників. Відомо, що Патрон з піротехніками знищив 262 вибухонебезпечних предмети. Рятувальники опублікували відео роботи войовничого песика.

Патрон, який є відвертим фанатом сиру, має власну сторінку в інстаграмі, де за ним стежать понад 180 тисяч підписників.

Нещодавно чотирилапому рятувальнику присвятили низку крутих малюнків. З Патроном вже познайомився телеведучий Дмитро Комаров та відомий тревел-блогер Антон Птушкін.

Це мотивує не опускати руки як би важко не було, тримати планку на високому рівні та з новими силами йти у бій, знаючи скільки людей ще чекають на допомогу і скільки людей вірить у нас,

– кажуть у ДСНС.

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