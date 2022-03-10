Для підтримки морального духу: які українські фільми покажуть у київському метро

Департамент культури КМДА разом з "Довженко-Центром" анонсували серію кінопоказів у київському метрополітені. Організатори сподіваються, що українське кіно зможе морально підтримати киян у ці важкі для України часи.

Які українські фільми покажуть у київському метро, що стало прихистком для багатьох українців

До програми кінопоказів увійшли стрічки різного жанру та епох – від фільмів ВУФКУ до сучасних, які зовсім нещодавно можна було побачити в кіно, серед них "Найкращі вихідні" та "Зірки за обміном". Картини розраховані на масового глядача – для маленьких глядачів організатори підготували анімаційні стрічки, а також комедії та фестивальне кіно для молоді та дорослих.

Читайте також Кінооператор фільму "Поводир" з перших днів агресії Росії не розлучається з камерою: фото війни

Останні два тижні українці живуть у справжньому пеклі. Київ живе повідомленнями про повітряну загрозу, замість опери – слухаємо звуки ППО, а українські кінопрем’єри замінили на постійний скролінг стрічки новин,

– поділилися організатори.

Їхня місія як працівників культури – "не лише зберегти культурні цінності, але й підсилити дух жителів Києва, що задля власної безпеки ночують в метро". Про це зазначила директорка Департаменту культури КМДА Яна Барінова.

Окрім "Довженко-Центру", фільмографію для показу надали й інші українські кінокомпанії – Film.ua та "Артхаус Трафік". Організатори зазначають, що програма може доповнюватися та закликає до співпраці й інших гравців українського кіноринку.

Станом на сьогодні покази заплановані на 14 станціях київського метро, а повноцінно працюють:

"Сирець";

"Дорогожичі";

"Лук'янівська";

"Площа Льва Толстого";

"Дружби Народів".

Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!