Ада Роговцева поділилася, що смерть "Да Вінчі" переживає як особисте горе: "Ховала, як сина"

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева розповіла про особисті переживання під час війни. Вона згадала про першого добровольця, який отримав звання Героя України, Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла, який загинув 7 березня в бою під Бахмутом.

Да Вінчі було всього 27 років. В інтерв’ю ЖВЛ Ада Роговцева зазначила, що познайомилася з Дмитром ще до початку повномасштабної війни.

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"Ховала Да Вінчі, як сина": Ада Роговцева про смерть Да Вінчі

Я ще не… хотіла сказати, що не відійшла, але я ніколи не відійду. Я ховала сина. І ховала Да Вінчі, як сина. І кожен, хто гине з хлопчиків, у моїй душі та у моєму серці… Я їх ховаю, як синів,

– сказала вона.

За словами Роговцевої, кожен з нас, попри біль та втому, не має падати духом: "Я нещаслива, я сина поховала й чоловіка. Йде війна, і гинуть люди. Я дуже нещаслива. Але це не звільняє мене від того, щоб бути доброю та уважною до людей. За цей рік війни я постаріла на 10 років. У мене відбирають мою спокійну старість, і мене це так дратує. Але не можна втрачати надію. Ми не втрачаємо надію та щось робимо, щоб люди не втрачали надію. Бо, якщо ти сам якось тримаєшся, то це добре, але цього мало. Потрібно, щоб довкола тебе також трималися люди. Ця робота душі, вона постійна і її не можна припиняти".

Що треба знати про Дмитра "Да Вінчі" Коцюбайла: коротко