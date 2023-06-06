Актор Лінартович назвав артистів-зрадників неповноцінними та манкуртами: "Самі себе знищують"

Деякі українські артисти навіть після повномасштабного вторгнення Росії залишилися жити й працювати в країні-агресорці. Актор і військовий Дмитро Лінартович розповів, як українцям їх сприймати.

Дмитро Лінартович поділився, що це дуже страшно, адже вони мовчать про війну та усіляко уникають цього слова у публічних розмовах.

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Дмитро Лінартович про українських артистів-зрадників

В інтерв’ю РБК-Україна, Дмитро Лінартович зазначив: "Артисти, які знаходяться у московитів і вдають, що нічого не бачать – це є зрадники, манкурти, запроданці. Я не знаю, як можна прожити все своє життя в страху. Це якась неповноцінність – всього боятись".

Мені здається, що краще бути вільнодумним у системі правил, законів, конституцій, а не бути таким безхарактерним віхтем,

– продовжив він.

За словами Лінартовича, зірки, які зраджують свою країну, самі себе знищують, оскільки глибоко розуміють свою непотрібність. Дмитро також відзначає, що як українським, так і російським артистам має бути закритий доступ до України на тривалий період після перемоги.

"Якщо російський артист приїжджає сюди й тут його приймає українець, то він насправді чухраїнець – це зрадник. Бо як можна пробачити те стадо, яке приходить на Київську Русь і починає ножем дітей різати, або брати їх у полон, де їх ґвалтують. Це нелюдь. Тому ті, хто запрошують сюди виступати росіян, вони теж зло", – сказав актор.

Дмитро Лінартович / Фото з інстаграму актора

Що відомо про Дмитра Лінартовича