Найбільше виснажує байдужість, – актор-військовий відверто розповів, як війна змінила його життя
- Дмитро Сова служить у Першому центрі рекрутингу в Києві та знімається в кіно, зіграв головну роль у драмі "Втомлені".
- Сова підкреслює проблеми системи, зокрема, недосконалість та байдужість, а також недостатню увагу до ПТСР у військових.
Актор Дмитро Сова спочатку повномастабного вторгнення поповнив лави ЗСУ. Зараз служба чоловіка проходить у Першому центрі рекрутингу в Києві, паралельно він знімається в кіно.
Сова зіграв головну роль у драмі "Втомлені", яка вийшла у прокат 7 травня. В інтерв'ю 24 Каналу військовий розповів, як війна змінила його життя.
Дмитро Сова зізнався, що зараз не відчуває сильної втоми, адже адаптувався до цивільного життя. Хоч актор служить у Першому центрі рекрутингу в Києві, додому приходить лише, щоб переночувати.
Але найбільше я й досі відчуваю недосконалість системи. І недосконалість людей теж. Бо армія – це такий самий зріз суспільства: є відповідальні люди, є менш відповідальні. Найбільше виснажує байдужість. І я зараз кажу не про когось конкретно, а про систему загалом,
– зазначив він.
Військовий вважає, що є питання, які потрібно вирішувати зараз, а не відкладати на потім. Проте додав, ніхто цим не займається й навіть часто не пропонує варіанти розв'язання проблеми.
Мені здається, саме про це і наш фільм "Втомлені" – це нагадування, що війна триває, і ніхто поки не може спрогнозувати, до яких наслідків вона приведе,
– поділився Сова.
За словами Дмитра, одна з проблем – ПТРС (посттравматичний стресовий розлад) у військових. Актор зазначив, що наразі тема повільно вивчається, а кожен проживає цей стан по-різному.
До кожного потрібен окремий підхід, а це довгий і складний процес. Але чомусь про це говорять недостатньо,
– додав військовий.
Також Сову турбує те, що багато людей роками залишаються не на своїх посадах. Хоча зізнався, що йому пощастило з командирами й побратимами.
І з людьми, яких можна назвати токсичними чи байдужими, я стикаюся рідко. Можливо, мені просто щастить. Для мене такі люди – радше нагадування про те, в який бік я точно не хочу рухатися,
– розповів Дмитро.
Актор наголосив, що навіть якщо війна закінчиться через рік – два, попереду в українців багато роботи "не лише з відновлення країни, а й із відновлення самих себе".
Мені здається, нам усім доведеться відроджуватися заново. Як феніксу, який має постати з попелу. І це дуже складний шлях,
– припустив Сова.
Про що фільм "Втомлені", де зіграв Дмитро Сова?
У фільмі розповідається про ветеранів Любу та Андрія. Вони намагаються справитися з травмами війни через підтримку одне одного, але зіштовхуються з серйозним випробуванням: байдужістю оточення та власними страхами. Проте шанс на зцілення й нове життя все одно є.
Режисером "Втомлених" став Юрій Дунай, а партнеркою Дмитра Сови у стрічці є Валерія Ходос. До акторського складу також долучилися Ірма Вітовська, Олег Симороз, Дар'я Легейда та інші.