Дмитро Сова чесно відповів, як ставиться до розваг під час війни: "Треба якось скромніше"

Дмитро Сова, актор і захисник, який зараз служить у Збройних силах України, поділився своїми думками щодо того, як змінилася атмосфера в Києві під час війни. Він зізнався, як ставиться до розваг в умовах повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oboz.ua. Дмитро зазначив, що після більш ніж двох років війни йому важко повертатися до столиці з передової та пояснив чому.

Радимо Відомий актор-воїн про стосунки з дружиною під час війни: "Треба всім цим жертвувати"

Дмитро Сова про розваги під час війни

Дмитро зауважив, що Київ зараз виглядає зовсім інакше, ніж прифронтові міста.

Враження непрості, коли ти тут довго не буваєш. Приїжджаєш і бачиш, що люди спокійно сидять у кав'ярнях, працюють усі заклади – часом це так дивно,

– зізнається Дмитро.

Сова вважає, що розваг стало занадто багато. Він підкреслює, що відпочивати важливо, але разом з тим не можна забувати про боротьбу на фронті та необхідність підтримки захисників.

Актор акцентує на контрасті між тим, як люди витрачають гроші на відпочинок, і тим, як довго може тривати збір коштів для допомоги армії або закупівлі необхідного обладнання.

Мені здається, що цього всього забагато. Треба якось скромніше, бо вечірки часом нагадують банкет у чуму. Не можна так. Збір у Facebook на машину часом закривається чотири місяці, а я бачу, які кошти люди тут витрачають просто так. Не забувайте: поки ви тут гуляєте, там хтось помирає,

– наголошує він.

Сова також підкреслює важливість пам'ятати про тих, хто віддав своє життя за Україну. Він закликає українців не забувати про жертви війни, адже після того, як окупанти відступили від Києва, багато людей забули про те, як важко було в перші дні великого вторгнення.