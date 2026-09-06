3 яскраві українські фільми з Дмитром Ступкою, який нині живе в США

Сьогодні, 6 вересня, український актор театру і кіно Дмитро Ступка святкує свій день народження. За роки кар'єри він встиг зіграти в десятках проєктів найрізноманітніших жанрів.

24 Канал зібрав добірку знакових фільмів з Дмитром Ступкою, який наразі живе в США. Ці стрічки свого часу зібрали повні зали в кінотеатрах та привернули увагу публіки.

"Тіні незабутих предків" (2013)

Рейтинг IMDb – 6,0

Звичайний чернівецький студент Іван випадково стає причиною зникнення давньої магічної реліквії в університеті. На тілах його друзів раптово з'являються дивні знаки, а навколо починають помирати люди. Студенти дізнаються страшну правду про давніх злих духів і вирушають у карпатські ліси на пошуки останнього мольфара. Хлопець має захистити кохану дівчину та зупинити темні сили, доки потойбічне прокляття не знищило їх усіх.

"Тіні незабутих предків": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На профільних кіноресурсах, зокрема в оглядах видання LB, оглядачі звертають увагу на хаотичне поєднання комедії з горором, клішованість діалогів та помітні сюжетні нестикування. Водночас критики хвалять якісну операторську роботу, яскраві карпатські пейзажі та щиру спробу адаптувати американський молодіжний формат під автентичний український містичний фольклор.

"Крути 1918" (2019)

Рейтинг IMDb – 5,9

Зима 1918 року, чотиритисячна більшовицька армія наступає на Київ з наміром знищити молоду Українську Народну Республіку. На захист столиці на залізничній станції Крути стають кілька сотень київських юнкерів і студентів, які майже не тримали зброї в руках. Водночас у тилу розгортається шпигунське протистояння за секретні документи, де вирішується політична доля держави. Молоді хлопці приймають нерівний смертельний бій проти ворога заради майбутнього своєї країни.

"Крути 1918": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: В аналітичних матеріалах медіа, зокрема на Детектор медіа, рецензенти критикують сценарій за надмірну конспірологію, слабку драматичну лінію та перевантаженість шпигунськими інтригами. Однак оглядачі виділяють високий рівень постановки сцен битв та гідне музичне оформлення фільму.

"Нереальний КОПець" (2021)

Рейтинг IMDb – 5,1

Василь живе безтурботним розкішним життям у США та витрачає гроші впливового батька. Несподіваний президентський указ зобов'язує всіх дітей посадовців негайно повернутися на батьківщину та попрацювати на держслужбі. Мажора влаштовують звичайним дільничним у провінційне відділення поліції, де його напарником стає принциповий і суворий поліціянт.

"Нереальний КОПець": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: У фахових відгуках на майданчику Kinorium рецензенти дорікають стрічці за жарти, карикатурне зображення роботи правоохоронців і застарілі сюжетні прийоми. Водночас критики відзначають яскраву динаміку між персонажами.

Якщо вам цікаво дізнатися, де зараз і чим займається Дмитро Ступка, то пропонуємо ознайомитись з нашим матеріалом.