Дмитро Ступка про участь в російському пропагандистському фільмі: "Зрозумів це вже постфактум"

Український актор Дмитро Ступка раніше знявся у російському кінофільмі "Ми з майбутнього 2". Це стрічка, яка не отримала ліцензію прокату на широких екранах в Україні через антиукраїнську пропаганду.

Дмитро пояснив, чому погодився грати в цій картині. Актор заявив, що прийняв пропозицію знятись у фільмі, бо тоді він ще був студентом і дуже мріяв про кінокар'єру.

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Дмитро Ступка пояснив, чому погодився грати в картині

За словами Дмитра Ступки, ця картинка стала його дебютною у повнометражному кіно. Актор зазначає, що на кастинг його запросив естонський режисер Андрес Пуустусмаа, який побачив його виступ у постановці "Чайка" в Театрі Франка. Проте пізніше режисера змінили на Олега Погодіна.

До речі, він мене попереджав, що краще не приймати пропозиції, бо герой непростий. Але мій Сірий – не лиходій, просто слабохарактерний хлопець. Зрештою, актори часто грають поганців, але ж це не означає, що вони у звичайному житті поділяють погляди своїх кіногероїв. Окрім того, я був дуже молодим, студентом. Коли дізнався, що мене беруть на роль у кіно, стрибав від щастя до стелі,

– каже Дмитро.

Коли Олег Погодін відзняв цей фільм, йому не дозволили монтувати стрічку самостійно, оскільки хотіли змінити все на свій лад.

Тоді він взяв собі псевдонім Борис Ростов. І недарма, бо те, що було прописане у сценарії та що з’явилося на екрані, – різні речі. Виявилося, що цей фільм фінансувала якась російська партія. Я думаю, що вони зробили його таким спеціально – для розпалювання ворожнечі. Але зрозумів це вже постфактум, коли картину змонтували та випустили,

– пригадав Ступка.

Звичайно, пізніше це все вилізло актору боком. Проте Дмитро стверджує, що під час роботи над фільмом не міг про це навіть подумати.

Що відомо про фільм "Ми з майбутнього 2"

Фільм "Ми з майбутнього 2" – це історичне фентезі, яке вийшло в російський прокат у лютому 2010 року. Українське Міністерство культури відмовило у наданні дозволу на прокат цієї стрічки в Україні через зростання міжнаціональної ворожнечі та суб’єктивне сприйняття історичних подій.

За оцінкою фахівців, через заборону фільму в Україні російська прокатна компанія зазнала втрат у розмірі 500 тисяч доларів.