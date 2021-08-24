До Дня пам'яті захисників України у Києві покажуть фільми про героїв війни на Донбасі: програма

У київських кінотеатрах проведуть кінопокази у рамках проєкту "Що таке пам'ятати" до Дня пам'яті захисників України, що загинули захищаючи суверенітет та незалежність нашої держави. Покази відбудуться у кількох кінотеатрах столиці з 27 по 29 серпня 2021 року.

Проєкт "Що таке пам'ятати" здійснює ГО Arts&Rights за підтримки Українського культурного фонду. До програми заходу включені документальні та художні стрічки про героїв російсько-української війни, які боролись та продовжують боротьбу за незалежність та суверенітет України. Показ фільмів відбуватиметься три дні поспіль.

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Кінопрограма проєкту "Що таке пам'ятати"

1. "Війна химер"

У п'ятницю 27 серпня 2021 року о 16:00 відбудеться показ фільму "Війна химер" режисерок Марії та Анастасії Старожицьких 2017 року у таких кінотеатрах:

"Дніпро", просп. Гагаріна, 7;

"Старт", вул. Івана Миколайчука, 15А;

"Факел", проспект Миколи Бажана, 3;

кінотеатр імені Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 49.

Сюжет фільму розкриває суть життя, любові та смерті на фоні військових дій під час російсько-української війни на Сході України. Герої відверто діляться своїми враженням один з одним про побачене, пережите та наболіле. Головними героями виступають: режисерка фільму Анастасія Старожицька та її хлопець, боєць Валерій Лавренов.

"Війна химер" 2017: дивіться трейлер фільму

2. "Моя війна"

У суботу 28 серпня 2021 року о 16:00 покажуть стрічку "Моя війна" режисерки Марії Кондакової 2021 року у кінотеатрах:

"Ліра", вул. Велика Житомирська, 40;

"Дніпро", вул. Гагаріна, 7;

"Старт", вул. Івана Миколайчука, 15А;

"Факел", проспект Миколи Бажана, 3;

кінотеатр імені Т. Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 49.

Фільм-розслідування показує жіночу сторону війни, адже жінка на війні це окремий феномен. "Лютик" та "Лєра" та "Відьма" такі схожі, і такі різні: боротьба за Україну, впертість, жіночність та сила духу – усе, що об'єднало їх на війні. Прем'єра стрічки відбулась на 50-му Київському міжнародному кінофестивалі "Молодість" у червні 2021 року.



Постер фільму "Моя війна" / Фото Insightmedia

3. "Міф"

У неділю 29 серпня 2021 року о 16:00 покажуть фільм про Героя України та всесвітньо відомого оперного співака Василя Сліпака, який полишив кар'єру, щоб захищати свою Україну – "Міф" від режисера Леоніда Кантера та Івана Яснія 2018 року. Показ стрічки відбудеться у кінотеатрах:

"Дніпро", просп. Гагаріна, 7;

"Старт", вул. Івана Миколайчука, 15А;

"Факел", проспект Миколи Бажана, 3;

кінотеатр імені Т.Г. Шевченка, вул. Вишгородська, 49.

"Міф" 2018: дивіться трейлер фільму