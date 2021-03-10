Легендарний Чак Норріс: добірка вражаючих фільмів з актором, які варто переглянути

Багато прихильників кіно захоплюються майстерною роботою легендарного американського актора Чака Норріса. Попри те, що він завершив свою кар'єру ще у 2005 році, фільми з його участю й досі вражають глядачів.

У кар'єрі Норріса ніколи не було блокбастерів, які б збирали шалені каси. У 80-х роках Чак знімався у дешевих бойовиках, а потім вкладав свої сили у стрічку "Вокер, техаський рейнджер" та паралельно грав у невибагливих кінокартинах.

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Однак є кілька фільмів з участю Чака Норріса, які варто подивитись не лише заради ностальгії за минулою епохою, а й для того, щоб отримати яскраві емоції від видовища на екрані.

"Око за око"

"Око за око" – це динамічний поліцейський бойовик, де Норріс зіграв поліціянта з Сан-Франциско, який хоче помститися за загибель свого напарника. Тепер стрічка 1981 року може виглядати досить наївно, але її таки варто подивитися.

Саме там Норріс не схожий на типового супермена з фільмів 80-х років.



"Око за око" / Колаж 24 каналу

"Вимушена помста"

У цій кінострічці, згідно зі сценарієм, начальником служби безпеки є Чак Норріс, який перейшов дорогу китайським гангстерам. "Вимушена помста" – це півтори години видовищних й стильних бійок та перестрілок.



"Вимушена помста" / Колаж 24 каналу

Надзвичайно захоплюючими є й сцени, де Чак справно б'є поганих хлопців ногою з розвороту. Під час перегляду фільму нудьгувати точно не доведеться.

"Самотній вовк Маккуейд"

"Самотній вовк Маккуейд" – легендарний фільм епохи відеосалонів. Головний героєм є суворий техаський рейнджер Джей Джей Маккуейд, який одразу став прикладом для наслідування. Ця кінострічка – типовий бойовик 80-х років з бійками та стріляниною, який містить фрагменти вестерну.

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Маккуейд був найкрутішим рейнджером у місті та на околицях. Багато злочинців просто ненавиділи його за жорстокість, а начальник місцевої поліції не любив Маккуейда за унікальний стиль роботи.



"Самотній вовк Маккуейд" / Колаж 24 каналу

Згодом, після тривалого конфлікту з керівництвом, легендарний вовк-одинак ​​отримує напарника – молодого й недосвідченого мексиканця. Вони відразу вплутуються у дуже важке протистояння з контрабандистами. На додачу до всіх неприємностей, Маккуейд закохується в Лолу, яка була дівчиною бандита.

Для того, щоб помститися, контрабандисти викрадають його дочку. Під час перегляду можна моментально перейнятися атмосферою фільму.

"Кодекс мовчання"

Деякі американські кінокритики вважають цю похмуру, але атмосферну стрічку за участі Чака Норріса чи не найкращою в його кар'єрі. Це стає зрозуміло вже з перших кадрів.

У "Кодексі мовчання" Норріс зіграв чесного й принципового поліціянта, який вліз у суперечку 2 торговців наркотиками, паралельно пішовши на відкриту конфронтацію зі своїми колегами.



"Кодекс мовчання" / Колаж 24 каналу

Його герой навіть близько не супермен – він використовує вогнепальну зброю замість кулаків та постійно ходить по лезу ножа. Водночас поліціянт часто "пристойно отримує".

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Критики також не раз особливо відмічали у фільмі локації та хорошу роботу акторів другого плану.

"Загін "Дельта"

Ця кінострічка – один з найкращих бойовиків 80-х років з характерними для цього періоду перевагами й недоліками. Відмінний акторський склад, музика, а також непогана стрілянина роблять його цілком достойним.



"Загін "Дельта" / Колаж 24 каналу

Відповідно до сценарію, пасажири авіалайнера, який прямував з Афін до Нью-Йорку, навіть не підозрювали, що їм доведеться пережити. Мовиться про захоплення арабськими терористами літака та зміна його курсу.

Для звільнення своїх громадян з полону, американський уряд відправив загін спецпідрозділу "Дельта на чолі з майором Скоттом Маккоєм, якого й зіграв Чак Норріс.

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Напевно, очікувати найближчим часом нових робіт від Чака Норріса не варто. Однак актор вже дав своє "благословення" актору, який зіграв перезавантаженого "Вокера, техаського рейнджера".