Не лише для дітей: 7 мультфільмів, які розіб'ють вам серце
Здавалося б, мультфільми – це для дітей, весела анімація й нічого зайвого. Але деякі стрічки вміють підступно бити просто в серце дорослого глядача, який прийшов "просто відпочити".
24 Канал зібрав добірку гарних мультфільмів, які варто дивитися з запасом серветок – сльози гарантовані.
"Добрий динозавр"
Що було б, якби динозаври не вимерли? Саме на цьому запитанні побудована історія про незвичайну дружбу хлопчика та динозавра. Це мультфільм про страх, довіру і людей, які стають сім'єю, навіть якщо вони зовсім різні.
"Добрий динозавр": дивитись трейлер
"Коко"
Мультфільм, який доводить, що пам'ять про близьких живе доти, доки ми її бережемо. Разом із хлопчиком Мігелем глядач потрапляє у барвистий світ мертвих, де доведеться знайти відповіді на питання не лише про сім'ю, а й про себе.
"Коко": дивитись трейлер
"Дикий робот"
Робот, який опиняється серед дикої природи, поступово вчиться не програмуванню, а співчуттю. Це тепла історія про дружбу, прийняття і те, що людяність іноді проявляють навіть машини.
"Дикий робот": дивитись трейлер
"У чужій шкурі"
Через магічний збіг наземний звір і птах буквально міняються місцями. Опинившись у тілі одне одного, вони починають дивитися на світ зовсім інакше. Гарне нагадування, що чужу точку зору краще зрозуміти, ніж засудити.
"У чужій шкурі": дивитись трейлер
"Душа"
Вчитель музики отримує шанс здійснити мрію, але випадково опиняється у потойбічному світі душ. Один із наймудріших мультфільмів Pixar про те, що сенс життя не завжди ховається у великих досягненнях.
"Душа": дивитись трейлер
"Думками навиворіт"
А що, якби емоції всередині голови справді керували нашими рішеннями? Саме так і живе Райлі, поки її життя не змінює переїзд. Мультфільм пояснює складні почуття так просто, що його радять навіть психологи.
"Думками навиворіт": дивитись трейлер
"ВОЛЛ-І"
Самотній робот прибирає сміття на покинутій людьми Землі, поки випадкова зустріч не перевертає його життя. Це не лише красива історія кохання, а й нагадування, що планета не стане чистішою сама собою, навіть якщо дуже на це сподіватися.
"ВОЛЛ-І": дивитись трейлер
А ще маємо добірку сімейних мультфільмів, які варто подивитись з дітьми на канікулах.