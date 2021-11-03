"Добрі передвісники": Ніл Гейман поділився фото зі зйомок другого сезону серіалу

Фентезійний серіал "Добрі передвісники" за однойменним романом Террі Пратчетта та Ніла Ґеймана у червні 2021 році продовжили на другий сезон. Він матиме шість епізодів. Перші кадри зі зйомок,які Ніл Гейман опублікував у твітері, вже заінтригували читачів.

Ніл Ґейман зазначив виданню Radio Times у 2020 році, що продовження "Добрих передвісників" передбачене викликом часу та світу, а не бажанням. Другий сезон знову поверне глядачів у Лондон до книжкової крамниці Азирафаїла.

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Героям доведеться розгадувати таємницю, яку в Сохо принесе неочікуваний гість. Проте, якщо перший сезон абсолютно був за мотивами роману Ніла Ґеймана та Террі Пратчетта, то другий сезон отримає дещо нову історію.

Ви чекали. І тепер ви побачите @michaelsheen (Майкла Шина – Кіно 24)

@michaelsheen і Девіда Теннанта, бувши абсолютно привітними,

– пише Гейман про другий сезон.

Ніл також доповнив, що фото зроблене "на нашому майданчику в Сохо. Книгарня зліва. Можливо, це паб справа?".



Кроулі та Азірафаель у другому сезоні "Добрих передвісників" / Фото з твітеру Ніла Геймана

Ви чекали. І тут ви бачите Кроулі та Азирафаїла, які розмовляють в книжковому магазині… ну, це мала б бути розмова. Ласкаво прочимо до 2 сезону. Цього разу це буде нестерпно,

– підписав фото Гейман.



Кроулі та Азірафаель у другому сезоні "Добрих передвісників" / Фото з твітеру Ніла Геймана

Над продовженням працює постановник першого сезону Дуглас Маккіннон. Дата прем'єри наразі не відома.