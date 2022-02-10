Дочекалися: "Футурама" отримає продовження за участі творців оригінального мультсеріалу

Стрімінговий сервіс Hulu замовив продовження культового мультсеріалу "Футурама" від авторів "Сімпсонів." Новими епізодами комедійного фантастичного шоу займуться Метт Ґрейнінґ та Девід С. Коен, автори оригінальної "Футурами", яку транслювали з 1999 року.

Що відомо про продовження "Футурами"

Виробництво продовження збираються розпочати вже у лютому 2022 року, а прем'єра відбудеться наступного року. Наразі стрімінговий сервіс Hulu замовив 20 епізодів.

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Як пожартував Ґрейнінґ, для нього стало "честю анонсувати тріумфальне повернення "Футурами" ще раз перед тим, як серіал знову раптово закриють".

Хто братиме участь у продовженні шоу

Практично всі основні актори, включаючи:

Біллі Веста;

Кеті Сагала;

Філа Ламарра;

та Моріса Ламарша, які повернуться до своїх ролей.

Водночас Джон Ді Маджіо, який озвучував робота Бендера, поки що не закріплений за проєктом. За даними Deadline, він вважав, що гонорар за повернення має бути більшим, враховуючи його популярність і популярність шоу.

Продюсери продовжують переговори і сподіваються, що Ді Маджіо таки погодиться взяти участь, але нібито вже розпочали пошуки іншого виконавця тієї ж ролі.

Коротко про сюжет "Футурами"

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Дія мультсеріалу розгортається у 31 столітті, куди потрапляє кур'єр Філіп Фрай, випадково заморозивши себе у кріогенній камері напередодні нового 2000 року. Там він знаходить нових знайомих і роботу в компанії з доставки Planet Express, що належить його єдиному живому родичу, професору Фарнсворту. Герої серіалу просто виконують свою роботу паралельно потрапляючи у халепи та різні неймовірні пригоди.

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Скасування "Футурами": як це було

За свою історію "Футурама" пережила вже кілька продовжень та закриттів. Перші чотири сезони "Футурами" виходили на Fox, але компанія скасувала серіал у 2003 році. У 2008 році шоу відродили і ще три сезони транслювалися на каналі Comedy Central.

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