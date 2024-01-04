Дочка Брюса Вілліса розчулила емоційним знімком з важкохворим батьком: дивіться фото

Дочка експодружжя Брюса Вілліса та Демі Мур оприлюднила щемливий знімок разом зі своїм тяжкохворим батьком. Скаут Вілліс поділилась рандомними світлинами зі свого 2023 року, серед яких є фото з Брюсом.

Дізнайтесь в матеріалі, що зі станом здоров'я голлівудського актора Брюса Вілліса на сьогодні. А також дивіться знімок доньки з батьком, який пробирає до сліз.

Радимо 5 культових фільмів, які змотивують почати новий рік з чистого аркуша

Донька Брюса Вілліса поділилась знімком з хворим батьком

На своїй особистій сторінці Скаут Вілліс опублікувала низку фотографій, зроблених у 2023 році. Серед них є знімок, на якому дівчина лежить на грудях свого батька.

Брюс, з руками, покладеними на голову доньки, знаходиться без сорочки під тонким простирадлом. Крім того, Скаут поділилася фотографією разом зі своїми сестрами та матір'ю, акторкою Демі Мур.



Брюс Вілліс з донькою / Фото з інстаграму Скаут Вілліс

Брюс Вілліс закінчив акторську кар'єру через хворобу

У березні 2022 року стало відомо, що Брюс Вілліс планує завершити свою акторську кар'єру. Початково вважалося, що це пов'язано з афазією – захворюванням, що негативно впливає на мовні та когнітивні здібності. Однак пізніше стало відомо, що у Брюса Вілліса діагностована лобово-скронева деменція.

Відомо, що хвороба настільки стрімко прогресувала, що Брюс не впізнав свою колишню дружину Демі Мур, з якою прожив у шлюбі 13 років.

На щастя, Брюс Вілліс зараз здатний впізнавати своїх дітей та дружину Емму Гемінг. Крім того, актор насолоджується моментами, коли його супроводжує донька Румер разом з онукою. Однак через хворобу зірка бойовиків іноді може виявляти "агресивну" поведінку та відчувати себе "фізично слабким".