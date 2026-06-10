10 документальних фільмів від Netflix про моторошні й загадкові вбивства

Якщо у вас є передплата Netflix і серце лежить до жанру кіно документальних стрічок, то маємо гарні новини. Пропонуємо аж 10 потенційних фільмів і серіалів, які допоможуть провести якісно час не один вечір.

Щоб дізнатись про які кінокартини йдеться, читайте далі у матеріалі 24 Каналу їхні назви та описи.

Може зацікавити 7 фільмів із Джонні Деппом, за які ми його любимо

"Кошмарні колишні"

Рейтинг IMDb: 7,3

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 8

Серіал розповідає про темний бік кохання, зради, маніпуляції та небезпечні ігри, де почуттям часто не залишається місця, а на перший план виходять розрахунок і приховані мотиви.

"Кошмарні колишні": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Американське вбивство: Габбі Петіто"

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

Документальний серіал відтворює реальну трагедію 2021 року. У центрі сюжету – 22-річна дівчина, яка вирушила у романтичну подорож США на фургоні разом зі своїм нареченим Брайаном Лендрі, але це ідеальне на вигляд життя в соцмережах обернулося жахливою трагедією.

"Американське вбивство: Габбі Петіто": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Невідомий номер: Шкільний кетфішинг"

Рейтинг IMDb: 6,7

Упродовж півтора року пара підлітків отримувала сотні принизливих, агресивних та вульгарних повідомлень від невідомого відправника, які перетворили їхнє життя на справжнє жахіття. Коли до справи долучилася влада, відкрилася неймовірна правда.

"Невідомий номер: Шкільний кетфішинг": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Кошмарні квартиранти"

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 2

Кількість серій: 10

Сюжет серіалу ґрунтується на задокументованих злочинах та досліджує темний бік оренди житла. Замість доброзичливих сусідів герої серіалу отримують маніпуляторів, жорстоких шахраїв та навіть холоднокровних убивць. У кожному епізоді розкривається окрема моторошна історія, де зловмисники різними шляхами руйнують життя своїх сусідів.

"Кошмарні квартиранти": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мертва справа: Хто вбив Джонбене Ремсі"

Рейтинг IMDb: 6,8

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

У грудні 1996 року мати дівчинки знайшла вдома довгу записку з вимогою викупу у $118 000. Згодом саму Джонбене виявили мертвою у підвалі власного будинку – її жорстоко побили та задушили.

"Мертва справа: Хто вбив Джонбене Ремсі": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Зниклі дівчата: Серійний убивця з Лонг-Айленду"

Рейтинг IMDb: 7,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

У травні 2010 року 24-річна дівчина-ескортниця здійснила панічний дзвінок до служби 911, заявивши, що її переслідують. Згодом вона зникла. Її мати, Марі Гілберт, самотужки розпочала власне розслідування. Її тиск на владу привів до того, що під час масштабних пошуків Шеннон на узбережжі Лонг-Айленду було виявлено рештки ще понад десяти жертв.

"Зниклі дівчата: Серійний убився з Лонг-Айленду": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Тисяча смертей Нори Дальмассо"

Рейтинг IMDb: 6,1

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

У листопаді 2006 року у престижному закритому селищі міста Ріо-Куарто (Аргентина) жорстоко вбивають 51-річну домогосподарку з вищого товариства Нору Дальмасо. Справа швидко перетворюється на суспільний кошмар. Некомпетентність поліції, помилки слідства, корупція та втручання політиків призводять до того, що розслідування заходить у глухий кут.

"Тисяча смертей Нори Дельмассо": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Хто вбив Джилл Дандо"

Рейтинг IMDb: 6,3

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

Уранці 26 квітня 1999 року 37-річну телезірку було застрелено єдиним пострілом у голову на порозі її власного будинку в Лондоні. Злочинець не залишив жодних слідів. Розслідування припускало, що це може бути помста з боку югославських мафіозних кіл або політичних структур після того, як Дандо вела програму про біженців з Косова.

"Хто вбив Джилл Дандо": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Друг, убивця"

Рейтинг IMDb: 6,5

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

З 2016 по 2023 роки у Данії відбулася серія нападів та викрадень, а також нерозкритих вбивств дівчат-підлітків. Коли поліція нарешті вийшла на слід злочинця, суспільство було шоковане: ним виявився 32-річний чоловік, на ім'я Філіп Патрік Вест.

"Друг, убивця": дивіться онлайн трейлер серіалу

"Мертва справа: Отруєння в Чикаго"

Рейтинг IMDb: 6,5

Кількість сезонів: 1

Кількість серій: 3

Мінісеріал розповідає про трагічні події 1982 року, коли семеро людей у Чикаго померли через вживання капсул знеболювального "Тайленол", до яких було підмішано смертельну дозу ціаніду.

"Мертва справа: Отруєння в Чикаго": дивіться онлайн трейлер серіалу

Також рекомендуємо дев'ять культових серіалів, які можна переглядати нескінченно.