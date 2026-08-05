Кращі за художнє кіно: 4 документальні фільми й серіали Netflix, які варто подивитися кожному

Реальне життя часто створює сюжети, у які важко повірити, поки не побачиш їх на власні очі. Стримінговий сервіс Netflix зібрав величезну колекцію документальних фільмів, які руйнують стереотипи, дивують і змушують замислитися про навколишній світ.

24 Канал зібрав найцікавіші документальні фільми та серіали, які затягують із перших секунд і залишають потужний післясмак після перегляду.

"Аферист із Tinder" (2022)

Саймон Леваєв видавав себе за сина мільярдера, вражаючи дівчат у Tinder польотами на приватних літаках і розкішними ресторанами. Коли чергова жертва закохувалася, він вигадував різноманітні проблеми та просив позичити йому величезні суми. На ці гроші аферист просто розважав наступну дівчину, залишаючи попередніх із мільйонними боргами. Втім, одного дня ошукані жінки об'єдналися з журналістами, щоб викрити маніпулятора на увесь світ.

"Аферист із Tinder": дивіться трейлер фільму онлайн

"Наша планета" (2019 – 2023)

Це видовищна подорож у найвіддаленіші куточки Землі, знята на найсучасніші камери. Глядачі можуть зблизька побачити життя рідкісних тварин, велич льодовиків і таємниці океанських глибин. Водночас проєкт відверто показує гірку правду про те, як стрімко змінюється клімат.

"Наша планета": дивіться трейлер серіалу онлайн

"Соціальна дилема" (2020)

Колишні керівники та розробники Google, Facebook і Twitter вперше відверто розповідають, як насправді влаштований цифровий світ. Вони зізнаються, що спеціально створювали алгоритми, щоб викликати залежність та маніпулювати нашою увагою. У результаті соцмережі почали непомітно контролювати думки, настрій та щоденні рішення кожного з нас.

"Соціальна дилема": дивіться трейлер фільму онлайн

"Останній танець" (2020)

Захоплива історія про Майкла Джордана та культову команду "Чикаго Буллз" 1990-х років, знята на основі унікальних архівних кадрів. Фільм показує їхній останній спільний чемпіонський сезон, сповнений жорсткої боротьби, бійок, скандалів і виснажливого тиску.

"Останній танець": дивіться трейлер фільму онлайн

Крім документальних хітів, на стримінговій платформі є чимало інших вартих уваги проєктів. Якщо ви шукаєте, що б ще подивитися ввечері, пропонуємо переглянути рейтинг найпопулярніших фільмів, які українці найчастіше вибирали на Netflix минулого тижня.