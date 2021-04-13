Такого Дракулу ще не бачили: автори "Монстрів на канікулах" випустили курйозну короткометражку

Всі прихильники "Монстрів на канікулах" із захватом переглянули короткометражну стрічку з улюбленим персонажем графом Дракулою. Впевнені, що від "Домашніх монстрів" ніхто не зможе втримати сміх!

За сюжетом, граф Дракула завів домашнього улюбленця Цюрика. Але у незвичного господаря – незвичні тварини, тому у палаці оселився цуцик завбільшки у п'ятиповерхівку. Бешкетливий собака сумує, коли граф Дракула займається своїми щоденними справами у готелі Трансільванія, а тому головний герой і не підозрює, які курйозні пригоди на нього чекають з домашнім улюбленцем.

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"А що, якщо б наші улюблені герої мали домашніх тварин? Разом з командою ми вирішили пофантазувати, які несподівані та курйозні ситуації могли б спіткати монстрів з Готелю Трансільванія, якби у них були чотирилапі друзі. Уявіть, що ваш золотистий ретривер на зріст наче 5-поверхова будівля! Або ж чихуахуа дихає вогнем!" – анонсували режисери Дженніфер Клуска та Дерек Драймон.



Граф Дракула зі своїм цуциком у "Домашніх монстрах" / Фото Пресслужба



Головні герої "Домашніх монстрів" / Фото Пресслужба

Ролик "Домашні монстри" отримав шалену популярність у мережі, а після прем'єри з'явилась і україномовна версія короткометражного фільму.

"Ми отримали велику кількість позитивних емоцій, працюючи над створенням персонажів анімації "Домашні монстри", та намагалися зробити їх настільки ж смішними та дивакуватими, якими є герої історії "Монстри на канікулах". Сподіваємося, глядачам сподобається і вони з нетерпінням чекатимуть на повернення монстрів-тварин у новій пригоді", – додали автори стрічки.

"Домашні монстри": дивіться короткометражний фільм