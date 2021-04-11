Український телеведучий Олександр Педан поділився власною добіркою фільмів на вихідні. Тож якщо ви нічого не планували на вечір, вмощуйтесь зручніше та обирайте особливий фільм для перегляду з родиною.

Олександр Педан підібрав для українців фільми різних жанрів, щоб кожен зміг обрати стрічку на свій смак. І тут будуть як бойовики, що можна дивитись з дітьми-підлітками, мультфільми для маленьких кіноманів, так і науково-фантастична стрічка, що ідеально підійде для перегляду з другою половинкою.

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"Джон Вік"

"Якщо хочете подивитися якісний бойовик з родиною, то ми нещодавно з Лєрою підсіли на "Джона Віка". Цей фільм сподобається і чоловікам, і жінкам, бо тут є герой, який виживає за будь-яких умов. З маленькими дітьми його, звісно, не подивишся, але з тинейджерами – легко. Захопливий сюжет та дуже якісна й красива зйомка", – прокоментував Олександр Педан.

Ще однією переконливою причиною, щоб подивитись франшизу "Джон Вік", є те, що головну роль тут зіграв неперевершений Кіану Рівз. Він майстерно перевтілився у колишнього найманого вбивцю, що потрапляє у небезпечні пригоди.

Стрічки про Джона Віка виходять на екранах з 2014 року. Наразі доступні 3 частини цього бойовика, кожна з яких сподобається любителям екшену.

"Джон Вік 3": дивіться трейлер

"Як приборкати дракона"

Якщо ж ви плануєте провести неділю з маленькими дітьми, оберіть для перегляду чудовий і захопливий мультфільм "Як приборкати дракона". Він розкаже про вікінгів, що живуть неподалік від поселення драконів. Щодня у людей зникає худоба, тому войовничі захисники готуються до нападу на лігво. І тільки боязкий хлопець Гикавка намагається зрозуміти тварин і подружитись з ними. А допомагає йому в цьому Нічна фурія, яку головний герой ніжно називає Беззубиком.

"Моєму синові Маріку 4 роки. І він дуже фанатіє від динозаврів та драконів. Тож нещодавно ми з ним вирішили подивитися серію мультфільмів "Як приборкати дракона". І це перший повнометражний мультик, який Марік додивився до кінця. Він дуже легкий та якісно промальований. І буде цікавим для сучасного покоління", – зазначив Олександр Педан.

"Як приборкати дракона": дивіться трейлер

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"Тенет"

А от про цю новинку режисера Крістофера Нолана не чув хіба що ледачий. Якщо ж так сталось, що "Тенет" ви ще не встигли переглянути, тоді є чудова нагода надолужити це. Фільм ідеально підійде для перегляду з другою половинкою. Водночас для дітей, навіть підлітків, він може бути трішки заскладний.

"Якщо загуглите назву фільму, то побачите, що його називають "сучасною "Матрицею". І я приєднуюся до таких слів, тому що справді треба дивитися дуже уважно. Але просто згадайте свої емоції під час перегляду "Матриці", коли фільм закінчується, а в тебе досі мурахи по шкірі, і намагаєшся скласти всі факти докупи, щоб осягнути, що ж такого неймовірного вигадав автор", – додав Олександр Педан.

"Тенет": дивіться трейлер

"Останній танець"

За останні роки на стрімінгових платформах з'явилось чимало документальних стрічок, які точно не захочеться виключити на середині. Олександр Педан наостанок порадив переглянути новий проєкт "Останній танець", який розповість про баскетбольну команду Chicago Bulls.

"Це історія для всіх, хто в 1990-их роках вболівав за баскетбольну команду Chicago Bulls і фанатів від Майкла Джордана. Серіал показує їхній останній зірковий сезон. Ви побачите й найяскравіші моменти ігор, і всю історію рекламних контрактів Майкла Джордана, і стосунки в команді, і сучасні коментарі від цих гравців. Нереально цікава історія, яка мотивує, для тих, хто любить спорт", – поділився ведучий.

Окрім цього, Олександр Педан наголосив, що унікальність цього серіалу полягає в тому, що рік знімальна група провела час з командою Chicago Bulls. Упродовж 20 років відео ніде не з'являлось, а тому це неймовірна нагода побачити, як легенди баскетболу готувались до матчів та підкорювали нові спортивні вершини.

"Останній танець": дивіться трейлер