Вкінці робочого тижня кожен кіноман шукає легкий фільм, який розвеселить та налаштує на відпочинок. Учасник Improv Live Show Костя Трембовецький вирішив допомогти українцям із вибором фільму і порадив 5 небанальних комедій для перегляду.

До добірки увійшли фільми за різні роки, тому є ймовірність, що не всі українці встигли їх переглянути. А те, що стрічки точно розвеселять, з легкістю гарантує гуморист Костя Трембовецький. Тож вмощуйтесь зручніше та обирайте ідеальний фільм для цього вікенду.

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"Сліпі плями" (2018)

Комедія "Сліпі плями" розкаже про чоловіка Колліна, який чекає, коли завершиться термін його виправних робіт і він зможе повернутись до тихих сімейних буднів. Водночас чоловік хоче допомогти і найкращому другу Майлзу, який те і робить, що шукає неприємностей з поліцейськими. Та за кілька днів до закінчення умовного терміну ув'язнення Коллін стає випадковим свідком вбивства, яке зробив правоохоронець. Тому чоловік вагається, що обрати: справедливість чи свої тихі будні.

"Дуже маленьке кіно, яке написали ті ж хлопці, що зіграли в ньому головні ролі. І цю пристрасть творців видно в кожному кадрі їхнього дітища. Максимально унікальне, веселе, тонке і своєрідне кіно, яке незаслужено недоотримало уваги. А якби цей фільм вийшов вже після Black Lives Matter, взагалі б усі Оскари відхопив. І абсолютно заслужено", – прокоментував Костя Трембовецький.

"Сліпі плями": дивіться трейлер

"Міддлдітч і Шварц" (2020)

Також гуморист радить переглянути комедійний серіал "Міддлдітч і Шварц". Це імпровізації від знаменитих коміків, які змусять засміятись кожного.

"Двоє дуже талановитих імпровізаторів упродовж години показують на сцені ситуацію, взяту в людей із залу. Єдине, з чого я сміявся вголос при самостійному перегляді вдома за останні років 5. Так, це не фільм, але таланту дуету Міддлдітч і Шварц вистачає, щоб без сценарію створити історію, з якої спокійно можна робити кіно. Якщо вам подобається Improv Live Show, то обов'язково подивіться вершину імпрова – жодних конкурсів, жодних гостей, жодних умов. Просто 2 стільці, 2 хлопці та їхній талант створювати історію на наших очах", – анонсував Костя Трембовецький.

"Міддлдітч і Шварц": дивіться трейлер

"Кохання – хвороба" (2017)

Романтичні комедії у Голлівуді стали надто типовими, а автори таких стрічок, здається, вже не мають, чим здивувати глядачів. Однак "Кохання – хвороба" точно не нагадуватиме звичну комедію про кохання, адже сюжет стрічки черпали з історії знаменитого актора Кумейла Нанджіані. На старті своєї кар'єри гумориста він зустрів дівчину Емілі, яка змусила його піти проти пакистанських традицій. Але і це не все: раптово через хворобу вона впадає у кому, а хлопцю доведеться знайти спільну мову з її батьками.

Цікаво, що тепер Кумейл Нанджіані – один із популярних акторів Голлівуду, який знімається у топових фільмах, зокрема Marvel. Він вирішив виступити не тільки сценаристом у стрічці "Кохання – хвороба", але й зіграти самого себе.

"Кохання – хвороба": дивіться трейлер

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"Людина – швейцарський ніж" (2016)

Комедія "Людина – швейцарський ніж" розповідає про Хенка, який опинився на безлюдному острові. Коли головний герой вже втрачає будь-яку надію на порятунок, на березі знаходить труп на ім'я Менні. Здається, гірше вже не може бути, але саме тіло цього хлопця допоможе Хенку виживати у диких умовах і не зійти з розуму.

"Деніел Редкліфф у цьому фільмі грає пукаючий труп. Що вам ще потрібно, аби захотіти його подивитися? Гаразд, комусь така ідея може здатися вульгарною, грубою і хворою, але за цим приховується зворушлива історія про те, як насолоджуватися простими речами в житті і знаходити впевненість у собі замість того, щоб сподіватися на інших", – розповів Костя Трембовецький.

"Людина – швейцарський ніж": дивіться трейлер

"Синг Стріт" (2016)

А завершує добірку небанальних комедій фільм "Синг Стріт". Стрічка режисера Джона Карні – це фактично його спогади про юнацькі роки у Дубліні. Окрім курйозних ситуацій з головними героєм Конором, глядачі побачать атмосферну картину про 1980-ті роки.

"Синг Стріт" відповідає усім вимогам фільмів про дорослішання – від незграбних спроб бути крутим до повільного розвитку впевненості та пристрасті у мріях. Фільм такий крутий, що його постер висить у мене на стіні над телевізором, – додав Костя Трембовецький.

"Синг Стріт": дивіться трейлер