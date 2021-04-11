Украинский телеведущий Александр Педан поделился собственной подборкой фильмов на выходные. Поэтому если вы ничего не планировали на вечер, усаживайтесь удобнее и выбирайте особый фильм для просмотра с семьей.

Александр Педан подобрал для украинцев фильмы разных жанров, чтобы каждый смог выбрать ленту на свой вкус. И здесь будут как боевики, котор ые можно смотреть с детьми-подростками, мультфильмы для маленьких киноманов, так и научно-фантастическая лента, что идеально подойдет для просмотра со второй половинкой.

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"Джон Уик"

"Если хотите посмотреть качественный боевик с семьей, то мы недавно с Лерой подсели на "Джона Уика". Этот фильм понравится и мужчинам, и женщинам, потому что здесь есть герой, который выживает при любых условиях. С маленькими детьми его, конечно, ни посмотришь, но с тинейджерами – легко. Захватывающий сюжет и очень качественная и красивая съемка", – прокомментировал Александр Педан.

Еще одной убедительной причиной, чтобы посмотреть франшизу "Джон Уик", является то, что главную роль здесь сыграл непревзойденный Киану Ривз. Он мастерски перевоплотился в бывшего наемного убийцу, котор ый попадает в опасные приключения.

Ленты о Джоне Уика выходят на экранах с 2014 года. Сейчас доступны 3 части этого боевика, каждая из которых понравится любителям экшена.

"Джон Уик 3": смотрите трейлер

"Как приручить дракона"

Если же вы планируете провести воскресенье с маленькими детьми, выберите для просмотра замечательный и увлекательный мультфильм "Как приручить дракона". Он расскажет о викингах, живущих неподалеку от поселения драконов. Ежедневно у людей исчезает скот, потому воинственные защитники готовятся к нападению на логово. И только робкий парень пытается понять животных и подружиться с ними. А помогает ему в этом Ночная фурия, которую главный герой нежно называет Беззубик.

"Моему сыну Марику 4 года. И он очень фанатеет от динозавров и драконов. Поэтому недавно мы с ним решили посмотреть серию мультфильмов "Как приручить дракона". И это первый полнометражный мультик, котор ый Марик досмотрел до конца. Он очень легкий и качественно прорисован. И будет интересным для современного поколения", – отметил Александр Педан.

"Как приручить дракона": смотрите трейлер

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"Тенет"

А вот об этой новинке режиссера Кристофера Нолана не слышал разве что ленивый. Если же так случилось, что "Тенет" вы еще не успели посмотреть, тогда есть прекрасная возможность наверстать это. Фильм идеально подойдет для просмотра со второй половинкой. В то же время для детей, даже подростков, он может быть немного сложноват.

"Если загуглить название фильма, то увидите, что его называют "современной "Матрицей". И я присоединяюсь к таким словам, потому что действительно его надо смотреть очень внимательно. Но просто вспомните свои эмоции во время просмотра "Матрицы", когда фильм заканчивается, а у тебя до сих пор мурашки по коже, и пытаешься сложить все факты вместе, чтобы понять, что же такого невероятного придумал автор", – добавил Александр Педан.

"Тенет": смотрите трейлер

"Последний танец"

За последние годы на стримингових платформах появилось немало документальных лент, которые точно не захочется остановить на середине. Александр Педан напоследок посоветовал посмотреть новый проект "Последний танец", который расскажет о баскетбольной команде Chicago Bulls.

"Это история для всех, кто в 1990-х годах болел за баскетбольную команду Chicago Bulls и фанатов от Майкла Джордана. Сериал показывает их последний звездный сезон. Вы увидите и самые яркие моменты игр, и всю историю рекламных контрактов Майкла Джордана, и отношения в команде и современные комментарии от этих игроков. Невозможно интересная история, которая мотивирует, для тех, кто любит спорт", – поделился ведущий.

Кроме этого, Александр Педан отметил, что уникальность этого сериала заключается в том, что год съемочная группа провела время с командой Chicago Bulls. На протяжении 20 лет видео нигде не появлялось, а потому это невероятная возможность увидеть, как легенды баскетбола готовились к матчам и покоряли новые спортивные вершины.