Все хорошо знают Александра Педана, как телеведущего и юмориста. Однако он отличился и в озвучивании мультфильмов.

Еще с детства Александр Педан мечтал стать актером. Видимо, поэтому он охотно присоединяется к кинопроектам, озвучивая все новых героев мультфильмов.

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Я убежден, что украинский дубляж – один из сильнейших, а озвучивать анимационных персонажей – это моя огромная страсть, погружаюсь с головой в процесс,

– прокомментировал Александр Педан.

В 39-ый день рождения, котор ый звездный именинник празднует 24 марта, мы решили подобрать анимационные ленты, где можно услышать голос Александра Педана.

"Пончары: Глобальное закругление" (2021)

Начинает подборку мультфильм, который только готовится выйти на большие экраны. Речь идет о "Пончары: Глобальное закругление" , где Александр Педан и Елена Кравец озвучили главных героев Эда и его сестру Оп.

"Я стал пончаром Эдом и это было невероятно! Как говорит мой сын, "Пончары" – это бомба-пушка-ракета". Это мегапозитивная, очень веселая и добрая анимация для детей любого возраста и их родителей, в которой есть место и приключениям, и раскрытию важных человеческих качеств и ценностей", – отметил Александр Педан.

Как озвучивали "Пончары: Глобальное закругление": смотрите видео

Мультфильм расскажет о странных существах пончарах, которые напоминают хомячков и пончики. Случайно двое из них отправляются в будущее и понимают, что их вид вымер. Все, что осталось от пончар – это экспонаты в музеях, рядом с динозаврами. Поэтому Эд и Оп отправляются в путешествие сквозь время, чтобы изменить ход истории.

Сейчас премьеру мультфильма "Пончары: Глобальное закругление" перенесли. Когда же ждать релиз анимационной ленты, неизвестно.

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"Смолфут" (2018)

Пожалуй, все юные киноманы успели посмотреть удивительный анимационный проект "Смолфут". По сюжету, йети с детства слышат истории о вымышленных существах – людей. Но одному из них пришлось встретить смолфута, что кардинально меняет его жизнь и представление о мире. А еще – с момента встречи главные герои погружаются в курьезные происшествия, от которых сложно удержать смех.

"Смолфут": смотрите трейлер

В этом мультфильме Александр Педан озвучил маленького йети Флима, который стал одним из любимых персонажей.

"Он, пожалуй, самый смешной из всех йети! Флим постоянно шутит с себя и других. А еще он очень экспрессивный. Я пытался быть органичным. И когда Флим кричал и размахивал руками, делал то же... Ты полностью погружаешься в происходящие события. Мало просто кривляться голосом, нужно пережить эмоции своего героя. У меня даже сложилось впечатление, что я снимаюсь в кино, а не озвучиваю мультфильм", – делился впечатлениями Александр Педан "Новому каналу".

"Королевский корги" (2019)

Мультфильм "Королевский корги" – это рассказ о собаках, которые на самом деле были домашними любимцами Елизаветы II. В центре сюжета оказалась эта история, где авторы ленты с юмором рассказали об озорнике, которого так любит королева. Но однажды Рекс должен познать жизнь вне дворца: пес теряется и пытается найти дорогу домой, попадая в различные приключения.

"Мне нужно было вжиться в роль, почувствовать все переживания этого щенка. Скажу больше, в мультфильме мне пришлось петь, чего я никогда не делал раньше на людях. А также у меня было даже немного собачьего интима. Поэтому я учился профессионально рычать и скулить", – рассказал Александр Педан "Новому каналу"