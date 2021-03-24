Всі добре знають Олександра Педана, як телеведучого і гумориста. Однак він відзначився і в озвучуванні мультфільмів.

Ще змалку Олександр Педан мріяв стати актором. Мабуть, тому він залюбки долучається до кінопроєктів, озвучуючи все нових героїв мультфільмів.

Дивіться також 15 найкращих мультфільмів за версією глядачів: що переглянути з дітьми на вихідних

Я переконаний, що український дубляж – один з найсильніших, а озвучувати анімаційних персонажів – це моя величезна пристрасть, занурююся з головою в процес,

– прокоментував Олександр Педан.

У 39-ий день народження, який зірковий іменинник святкує 24 березня, ми вирішили підібрати анімаційні стрічки, де можна почути голос Олександра Педана.

"Пончари: Глобальне заокруглення" (2021)

Розпочинає добірку мультфільм, який тільки готується вийти на великі екрани. Мова йде про "Пончари: Глобальне заокруглення", де Олександр Педан і Олена Кравець озвучили головних героїв Еда та його сестру Оп.

"Я став пончаром Едом і це було неймовірно! Як каже мій син, "Пончари" – це бомба-пушка-ракета". Це мегапозитивна, дуже весела і добра анімація для дітей будь-якого віку та їхніх батьків, в якому є місце і пригодам, і розкриттю важливих людських якостей та цінностей", – зазначив Олександр Педан.

Як озвучували "Пончари: Глобальне заокруглення": дивіться відео

Мультфільм розкаже про дивних істот пончар, які нагадують хом'ячків і пундики. Випадково двоє з них вирушають у майбутнє та розуміють, що їхніх вид вимер. Все, що залишилось від пончар – це експонати у музеях, поряд з динозаврами. Тому Ед і Оп вирушають у мандрівку крізь часи, щоб змінити хід історії.

Наразі прем'єру мультфільму "Пончари: Глобальне заокруглення" перенесли. Коли ж чекати на реліз анімаційної стрічки, невідомо.

Випробуйте інтуїцію З якої стрічки цей кіт: впізнайте знаменитих пухнастиків у кумедному тесті

"Смолфут" (2018)

Мабуть, всі юні кіномани встигли переглянути дивовижний анімаційний проєкт "Смолфут". За сюжетом, єті змалку чують історії про вигаданих істот – людей. Але одному з них довелось зустріти смолфута, що кардинально змінює його життя і уявлення про світ. А ще – з моменту зустрічі головні герої поринають у курйозні пригоди, від яких складно втримати сміх.

"Смолфут": дивіться трейлер

У цьому мультфільмі Олександр Педан озвучив маленького єті Фліма, який став одним з улюблених персонажів.

"Він, мабуть, найсмішніший з усіх єті! Флім постійно жартує із себе та інших. А ще він дуже експресивний. Я намагався бути органічним. І коли Флім кричав і розмахував руками, робив те саме… Ти повністю занурюєшся в події, що відбуваються. Мало просто кривлятись голосом, потрібно пережити емоції свого героя. У мене навіть склалось враження, що я знімаюсь у кіно, а не озвучую мультфільм", – ділився враженнями Олександр Педан "Новому каналу".

"Королівський коргі" (2019)

Мультфільм "Королівський коргі" – це розповідь про собак, які насправді були домашніми улюбленцями Єлизавети ІІ. У центрі сюжету опинилась ця історія, де автори стрічки з гумором розповіли про розбишаку, якого так любить королева. Та одного дня Рекс має пізнати життя поза палацом: пес губиться і намагається знайти дорогу додому, потрапляючи у різні пригоди.

"Мені потрібно було вжитися у роль, відчути всі переживання цього песика. Скажу більше, у мультфільмі мені довелося співати, чого я ніколи не робив раніше на людях. А також у мене було навіть трохи собачого інтиму. Тому я вчився професійно гарчати та скавучати", – розповів Олександр Педан "Новому каналу".

"Королівський коргі": дивіться трейлер