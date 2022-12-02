"Дев’ять років без тебе": донька загиблого Пола Вокера зворушила сімейним фото з батьком

Донька покійного Пола Вокера, Мідоу Вокер, вшанувала пам’ять батька в день роковин його смерті. Дівчина показала архівне сімейне фото.

Зірка фільмів "Форсаж" трагічно загинув 30 листопада 2013 року. Це сталося під час автокатастрофи, коли він разом із другом їхав на червоному Porsche.

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Донька загиблого актора Пола Вокера вшанувала батька

На фото, яким поділилася Вокер, зображена вона у дошкільному віці та Пол, який вчить правильно тримати кулю під час боулінгу.

Дев'ять років без тебе. Я тебе дуже сильно люблю, мій янголе,

– зворушливо написала Мідоу.

Мідоу Вокер вшанувала пам’ять батька Пола Вокера / Скриншот допису

Дівчина кожного року публікує фото з сімейного архіву, аби залишити спогади про батька.

"Я люблю і сумую за тобою нескінченно. Сьогодні й щодня я святкую твоє життя, твоє кохання. І ти, мій найкращий друже", – писала зірка минулого року.



Мідоу Вокер вшанувала пам’ять батька Пола Вокера / Фото з інстаграму

Смерть Пола Вокера – що відомо