У фільмі "Довбуш" зіграв прямий нащадок засновника хасидизму – актор Лузер Тверски

24 серпня у всеукраїнський прокат вийшов новий фільм Олеся Саніна "Довбуш". Однією з дійових осіб у ньому став Раббі Ісраель бен Еліезер – засновник хасидизму та великий єврейський мудрець.

Українська кастинг-директорка Алла Самойленко, яка працювала над фільмом, поділилася як шукала актора на цю важливу роль. За її словами, вона хотіла знайти самого БЕШТа.

Цікаво За перший вікенд: історичний фільм "Довбуш" зібрав 8,7 мільйона гривень

Вперше в історії: у фільмі "Довбуш" зіграв нащадок великого єврейського святого

Шукала в Європі, в Ізраїлі. Випадково один з колишніх хасидів, німецький актор, відправив мене до Лузера Тверски,

– сказала вона.

Алла поділилася, що записувала з ним самопроби онлайн, спершу не знаючи, що він прямий нащадок БЕШТа (Баал Шем Тов). "Інтерес групи кружляв навіть навколо іншого претендента, якого знайшли через продюсерські канали. Але зрештою, прийшло рішення, що це має бути саме такий актор, саме з такими пронизливими очима, з таким підкоренням тілесного – духовному. І потім якось з'ясувалося, що Лузер, окрім того, що він надзвичайно цікавий актор, є ще й прямим нащадком великого єврейського святого", – згадала жінка.

Баал Шем Тов – справжнє ім'я Ісраель бен Еліезер – єврейський цадик (з івриту — праведник), засновник хасидського руху, однієї з найвпливовіших течій у сучасному юдаїзмі. Народився на Поділлі, в містечку Окопи Святої Трійці 1698 року, нині Борщівський район, Тернопільська область. Помер у 1760 році в українському селищі Меджибожі, проживши тут своїх найплідніших 20 років. Після його смерті рух хасидизму очолив великий Маггід, під його керівництвом хасидизм набрав широкого розмаху у Східній Європі, став реальною суспільною силою і витримав свою серйозну сутичку з главами єврейських громад Польщі та Литви. До місця його поховання щорічно з'їжджаються хасиди зі всього світу.

"Це справжнє диво", "Це щось неймовірне", "Все так, як має бути", "Боже, який погляд – у саму глибину душі та серця", – коментують українці в мережі.

У фільмі "Довбуш" зіграв Лузер Тверски / Luzer Twersky

Акторський склад "Довбуша"

Сергій Стрельников – Олекса Довбуш,

Олексій Гнатковський – Іван Довбуш,

Дарія Плахтій – Марічка,

Агата Бузек – княгиня Яблуновська,

Матеуш Костюкевич – Пшелуський,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясіновський, Ростислав Держипільський – Правиця, вихователь Івана Довбуша,

Єжи Шейбал,

Олег Шульга,

Олександр Мавріц – Дзвінчук,

Олег Драч.

Що відомо про Лузера Тверски