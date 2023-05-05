Найочікуваніший український фільм року: "Довбуш" готовий до прем’єри – дата

Найочікуваніший історичний екшн часів незалежності нарешті виходить в кінотеатрах України. "Довбуш" режисера Олеся Саніна – у кіно з 24 серпня 2023 року.

"Довбуш" – це сучасна інтерпретація однієї з найяскравіших історичних постатей, яка повертає нас до 18 століття, коли український народ знову стикався з утисками та перебував під владою Московської держави та Речі Посполитої.

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"Довбуш": дата прем’єри

Ми недарма обрали прем’єрну дату 24 серпня. Це щорічне нагадування — ми вільні та незалежні, і сьогодні вкотре виборюємо це право не лише на полі бою, а й в культурі, бізнесі, політиці… Повстанець Олекса так само прагне справедливості та виборює свою та свободу свого народу, як і мільйони українців сьогодні. Ми очікуємо, що це кіно збере біля великих екранів сотні тисяч українців і нагадає, чому українська нація бореться й обов’язково переможе,

– зазначила Надія Коротушка, директорка кінотеатрального напрямку в FILM.UA Distribution.

"Для нас дуже важливо підтримати українців у ці складні часи та показати, що боротьба за незалежність триває не рік, не вісім, а впродовж багатьох століть. Рішення випускати стрічку саме 24 серпня було одностайним: нас підтримали не лише колеги-дистриб‘ютори, а й партнери. Ми щиро сподіваємося, що в ці буремні часи це кіно стане для багатьох тим самим ковтком натхнення та віри в майбутню Перемогу", — коментує Максим Асадчий, генеральний продюсер стрічки.

Кадр з фільму "Довбуш" / Пресслужба фільму

Режисер фільму Олег Санін розповів, що "Довбуш" – це історія про перемогу над смертю, яка народилася давно: "Про Довбуша склали сотні легенд і десятки пісень. Легенда про лицаря Карпат прожила століття, але в цю мить стала особливо важливою. Зараз вона зачіпає кожного з нас. Перед лицем війни, болю і втрат ми сьогодні питаємо себе: "Чи варто боротися? Чи варто жертвувати життям заради інших? Чи пам’ятатимуть колись нащадки наші діяння? Чи знатимуть, як ми любили і як відчайдушно захищали свою землю?".

За словами Саніна, у фільмі глядачам розкажуть про того, кого не зламала доля, хто повернув віру в перемогу, про того, хто зборов страх. "Але ми розкажемо ще й таку історію, про яку ще ніхто не розказав. Ми її покажемо так, як ніхто ще не показував", – наголосив він.

Кадр з фільму "Довбуш" / Пресслужба фільму

Олесь Санін подякував усім тим, хто допоміг зняти фільм та глядачам, які його вже довго і з нетерпінням чекають.

Прокат фільму "Довбуш" декілька разів переносився. Ворог не давав нам шансу зібратися в кінозалах. Але врешті ми вирішили вийти в прокат, бо це для нас теж є ознакою, що ми не здалися і ніколи не поступимося нашою свободою. Ми зробимо все можливе, щоб фільм побачили і на передовій, і за кордоном. Дата виходу – 24 серпня, День Незалежності України. І день, коли перестало битися палке серце Олекси Довбуша, але він, як ми вже знаємо, обманув смерть",

– зазначив Олесь Санін.

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Який сюжет фільму "Довбуш"

У картині йдеться про унікальну атмосферу 18 століття в українських Карпатах. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному: один прагне грошей, інший — справедливості.

Крім того, команда займалася відновленням ремесел та технік бою, реставрацією унікальних предметів, вивченням матеріальної й нематеріальної культури періоду, що відображений у фільмі. Перед зйомками було проведено ретельне дослідження "доби Довбуша" з використанням польських та українських архівних документів, багатьох літературних джерел та історичних монографій.

Актори та ролі стрічки

Олекса Довбуш – Сергій Стрельников,

Іван Довбуш – Олексій Гнатковський,

Марічка – Дар’я Плахтій,

Пшелуський – Матеуш Косьцюкевіч,

Княгиня Яблуновська – Агата Бузек,

Опришки – Петро Жирун, Павло Жирун, Дмитро Вівчарюк, Роман Ясиновський, Ростислав Держипільський,

Дзвінчук – Олександр Мавріц.

Кадр з фільму "Довбуш" / Пресслужба фільму