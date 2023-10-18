Шалений успіх: касові збори фільму "Довбуш" перетнули позначку у 60 мільйонів гривень

Пригодницько-історичний фільм "Довбуш" продовжує підкорювати серця глядачів. Кінотворці оголосили суму, яку зібрала стрічка після восьмого прокатного вікенду.

Прокат фільму "Довбуш" про юнаків-опришків, які виступили на стороні людей і своєї рідної землі, готові віддати все, аби відновити справедливість, все ще триває. А про те, яку суму стрічка уже зібрала та скільки квитків продано, – читайте далі.

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Касові збори фільму "Довбуш"

На восьмий прокатний вікенд фільму "Довбуш" касові збори становлять шалену суму – 61 782 834 гривні, а загальна кількість проданих квитків досягла показника – 437 697.

Прокат триває, тож ви все ще встигаєте переглянути "Довбуша" на великих екранах кінотеатрів та підтримати розвиток нового українського кіно.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Що відомо про фільм "Довбуш"

Стрічка "Довбуш" є одним із наймасштабніших і найдорожчих проєктів в історії української кіноіндустрії. Кінотворці цього фільму надихались реальними історичними подіями, які розгорталися на початку XVIII століття і пов'язані з повстанням опришків проти польської шляхти. Тож було очікуваним те, як сильно вкладалися у цей проєкт творці.



Кадр з фільму "Довбуш" / Pronto Film

Бюджет фільму становить 120 мільйонів гривень, з них 65 мільйонів виділили з держбюджету.

Зйомки "Довбуша" розпочалися у 2018 році. Для цього було зведено або відновлено понад 20 локацій. За словами команди фільму, у наймасштабніших сценах брали участь 500 людей, а в один момент в кадрі перебувало по 50 каскадерів.

У процесі створення фільму взяли участь майже 3000 людей: 300 фахівців зі знімальної групи та понад 2500 учасників у масових сценах. Для цього було пошито понад 1000 костюмів, над чим працювали художниці з костюмів Гали Отенко та Марія Керо протягом приблизно восьми місяців.



Кадр з фільму "Довбуш" / Pronto Film