"Довбуш" – про любов, свободу та право залишатися господарем на своїй землі, – Олесь Санін

Пригодницько-історичний екшн "Довбуш" вийде на великі екрани після перемоги. Олесь Санін розповів, що фільм з початком війни набув нових сенсів.

Прем’єра історичного екшну режисера Олеся Саніна, яка мала відбутися 12 травня 2022 року, попередньо переноситься на осінь 2022. До цього часу в планах творців – представити фільм на одному з міжнародних фестивалів класу A, передає 24 канал.

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24 лютого змінило життя кожного українця – розпочалася кровопролитна та безжальна боротьба за свободу. Росіяни полізли на наші землі, чим знову підтвердили свою ганебність і паскудність. Схожі сценарії в українській історії, на жаль, відбуваються далеко не вперше. Про один із таких сценаріїв йдеться в кінострічці "Довбуш" від режисера Олеся Саніна.

"Довбуш" вийде на великі екрани після перемоги

Точної дати творці картини назвати не можуть, але вірять, що це може трапитися вже цієї осені — відразу після перемоги України над росіянами. Наразі відомо про прагнення митців презентувати фільм на одному з найбільш почесних міжнародних кінофестивалів, орієнтовно в Торонто чи Венеції, відразу після чого запустити міжнародний прокат стрічки.

Генеральний продюсер фільму Максим Асадчий розповів, що у них (творчої команди, – Кіно 24) є важлива мета – "говорити про Україну на весь світ, використовуючи усі наявні канали та інструменти". "Для цього ми готуємо міжнародну версію стрічки й працюємо над подачею заявок до участі в фестивалях класу A. Віримо, що це актуальне кіно про силу та незламність українців вкотре вмотивує світову спільноту до рішучих дій", – поділився він.

Десь, у глибині душі, ми відчували, що ці події неминучі. Колеги сумно жартували, що мої фільми стають передвісниками важливих подій в історії нашої держави. Так було й у 2003 році – тоді світ побачив драму "Мамай", згодом – у 2014 на екранах з’явився "Поводир",

– зазначив режисер, співсценарист та співпродюсер фільму Олесь Санін.



"Довбуш" вийде на великі екрани після перемоги / Фото з фейсбуку проєкту

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Про що розповідає "Довбуш"

У картині йдеться про події 18 століття в українських Карпатах. Жорстоке правління польської шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному: один прагне грошей, інший — справедливості.



Постер до фільму / Фото з фейсбуку проєкту

Гуцули починають повстання, яке очолює Олекса. Шляхта робить усе можливе, аби знищити Довбуша. Але йому вдається їх перехитрити. Відтоді розрослася легенда про карпатського лицаря. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і Кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.

Українська історія багатогранна та сповнена болю, проте вона показує як наша країна, ніби той фенікс, відроджується з попелу й розквітає. Сьогодні наша незламність дивує чи не увесь цивілізований світ. Про це наш "Довбуш" — актуальне кіно про любов, свободу та право залишатися господарем на своїй землі, що набуло нових сенсів з початком війни”,

— розповів Санін.

Кінотеатральною дистрибуцією фільму на території України займаються компанії Кіноманія і FILM.UA Distribution.

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"Довбуш": дивіться трейлер фільму