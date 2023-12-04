Український фільм "Довбуш" буде на Netflix: відома дата

Напередодні Нового року усі зацікавлені зможуть переглянути найдорожчий український фільм "Довбуш". Про прем'єру стрічки оголосили на платформі Netflix.

Читайте, про що український екшн режисера Олеся Саніна, коли його можна буде подивитись, де уже показали фільм та які ще українські фільми будуть на Netflix у грудні.

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"Довбуш" буде на Netflix

Фільм "Довбуш" про братів-опришків Олексу та Івана буде доступний для перегляду на Netflix. Усі охочі матимуть можливість насолодитися цією картинкою перед Новим роком. На сайті зазначено, що фільм можна буде подивитись з 29 грудня 2023 року.

"Довбуш": про що фільм

Дії фільму розгортаються на початку XVIII століття в Карпатах. Насильницьке управління польської шляхти змушує гуцулів шукати пристановище в горах. Брати, Олекса та Іван Довбуші, стають опришками, вийшовши з-під закону. Шукаючи помсти за вбивство батьків, брати стають ворогами один одного – один прагне багатства, інший – справедливості.

Гуцули розпочинають повстання під проводом Олекси. Шляхта робить усе можливе, щоб знищити Довбуша, але йому вдається їх обманути. Так народжується легенда про карпатського лицаря, яка надихає тих, хто бореться за свободу рідної землі. Це розповідь про силу і любов Олекси Довбуша, а також про зраду і кривду, про його життя та вміння обдурити смерть.

"Довбуш": дивіться онлайн трейлер фільму

Серед українських фільмів, які також можна буде переглянути на Netflix в грудні: "Мавка. Лісова пісня" та "Щедрик".