Netflix анонсував дату виходу нового сезону "Гри в кальмара" та закриття серіалу

Нещодавно Netflix поділився новими деталями про майбутній сезон свого популярного південнокорейського серіалу "Гра в кальмара". У свіжому анонсі нарешті стала відома дата виходу довгоочікуваного продовження.

Прем'єра другого сезону, на яку з нетерпінням чекають шанувальники, відбудеться 26 грудня 2024 року. Оригінальний серіал, який вперше вийшов восени 2021 року, став справжнім хітом і отримав визнання як критиків, так і глядачів.

Радимо Де зараз і як підтримує українців зірка "Бріджертонів" Аджоа Андох

Netflix анонсував дату виходу другого сезону "Гри в кальмара": подробиці

У своєму листі до шанувальників режисер, сценарист і виконавчий продюсер серіалу "Гра в кальмара" Хван Дон Хьок розповів про подальший розвиток сюжету. Він повідомив, що Сон Гі Хун, який у фіналі першого сезону заприсягся помститися, знову повертається на арену. А Фронтмен цього разу не буде легким супротивником, і битва між ним та новими силами, що загрожують, обіцяє бути ще більш запеклою.

Я з нетерпінням чекаю, як насіння, що ми посадили під час створення нової "Гри в кальмара", проросте й дасть плоди наприкінці цієї історії. Ми докладемо всіх зусиль, аби подарувати вам ще одну захопливу пригоду. Сподіваюся, ви будете в захваті від того, що чекає на вас попереду. Я назавжди вдячний вам усім. До скорої зустрічі,

– написав режисер.

"Гра в кальмара": дивіться онлайн анонс дати виходу серіалу

Додатково Хван Дон Хьок анонсував, що ця епічна боротьба двох світів продовжиться в третьому сезоні, який стане фіналом серіалу. Прем'єра цього сезону, який вийде наступного року, стане кульмінацією всіх подій, що розгорнулися у попередніх частинах.

Окрім цього, стрімінговий сервіс Netflix оголосив про продовження популярного серіалу "Гра в кальмара" на третій сезон. Цей сезон, який вийде у 2025 році, стане останнім у серіалі. Глядачі з нетерпінням чекають на фінал історії, яка вже завоювала серця шанувальників по всьому світу.