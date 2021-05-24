"Дружина мандрівника в часі" матиме ще одну екранізацію: що відомо про новий серіал

Компанія HBO заявила про початок роботи над екранізацією бестселера Одрі Ніффенеґґер "Дружина мандрівника в часі". Фільмування адаптації надзвичайного роману офіційно розпочалося в Нью-Йорку.

Чи є час, чи є доля? Всі події в книзі Одрі Ніффенеґґер відбуваються навколо життя Клер Ебшир. Вона одружилася з Генрі Детемблом, який має генетичне захворювання – "синдром переміщень у часі", який, на жаль, не може контролювати. Проте його дружина намагається впоратися з усіма наслідками.

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Про що серіал "Дружина мандрівника в часі"

Це адаптація Стівена Моффата (шоуранер "Шерлока" та "Доктора Хто"), яка розкаже про заплутану і магічну історію кохання Клер і Генрі та про їхній проблемний шлюб – подорожування у часі.

виступає Девід Наттер – власник премії Еммі за режисуру кількох епізодів "Гри престолів".

"Це історія втрати, але це не трагедія. Це про мандрівника в часі, але це не наукова фантастика. Не зважаючи на те, що відносини Клер і Генрі були непростими, це розповідь про велику, звичайну любов. Це проєкт моєї мрії. Я завжди любив незвичайний, зворушливий роман Одрі Ніффенеґґер. Він мене багато разів надихав, тому адаптувати його для телебачення – це хвилювання на все життя. Це буде та історія любові, яка нам потрібна прямо зараз", – сказав Стівен Моффат.

Працювати з Девідом Наттером – це вже радість і честь,

– зазначив сценарист серіалу.



Емілія Кларк і Девід Наттер під час знімання "Гри престолів" / Фото HBO

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Актори та ролі майбутнього серіалу "Дружина мандрівника у часі"

Роуз Леслі ("Гра престолів", "Останній мисливець на відьом") – Клер;

Тео Джеймс ("Дивергент", "Інший світ: Пробудження") – Генрі;

Десмін Боржес – Гомес;

– Гомес; Наташа Лопес – Чарісс.

– цеОдрі Ніффенеґґер. Однойменний фільм Роберта Швентке вийшов у 2009 році. У ньому грали Ерік Бана ("Троя") та Рейчел Макадамс ("Шерлок Голмс").