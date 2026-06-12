Як за 31 рік змінилися зірки легендарного серіалу "Друзі": фотопорівняння тоді й зараз

31 рік тому вийшов перший сезон легендарного комедійного серіалу "Друзі". Ця історія стала по-справжньому культовою, а шоу й досі із задоволенням переглядають мільйони прихильників у всьому світі.

За роки актори, які втілили улюблених героїв, помітно змінилися, однак саме вони стали справжньою родзинкою історії, без якої важко уявити "Друзів". У матеріалі 24 Каналу ми підготували добірку фотопорівнянь акторів серіалу, щоб показати, який вигляд вони мали на початку зйомок і як змінилися за 31 рік від прем'єри.

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Як за 31 рік змінилися зірки легендарного серіалу "Друзі"?

Кожен актор, який долучився до створення серіалу, привніс у сюжет особливу харизму, тож важко уявити цю історію без когось із них. Дженніфер Еністон, яка зіграла Рейчел Ґрін, Кортні Кокс – Моніку Ґеллер, Ліза Кудроу – Фібі Буффе, Метт Леблан – Джої Тріббіані, Девід Швіммер – Росса Ґеллера, а Метью Перрі втілив роль харизматичного Чендлера Бінґа.

На жаль, у жовтні 2023 року Метью Перрі помер. Колеги та творці серіалу неодноразово згадували, що саме він був душею гумору на знімальному майданчику – часто імпровізував, а його жарти ставали одними з найулюбленіших моментів для глядачів.

Дивіться, який вигляд зірки мали у перших сезонах серіалу та як змінилися сьогодні:

Дженніфер Еністон – Рейчел Ґрін



Дженніфер Еністон / Колаж 24 Каналу

Кортні Кокс – Моніка Ґеллер



Кортні Кокс / Колаж 24 Каналу

Ліза Кудроу – Фібі Буффе



Ліза Кудроу / Колаж 24 Каналу

Метт Леблан – Джої Тріббіані



Метт Леблан / Колаж 24 Каналу

Девід Швіммер – Росс Ґеллер



Девід Швіммер / Колаж 24 Каналу

Герої "Друзів" зберегли теплі стосунки й у реальному житті, тому шанувальники досі сподіваються побачити культовий акторський склад разом хоча б ще раз.