Інша назва та обмін ролями: неочікувані факти про серіал "Друзі", які ви не знали

Майже 30 років тому на телеекрани вийшов серіал "Друзі". Спочатку для нього планувалася інша назва, але його перейменували, коли шестеро акторів стали шалено знамениті, а їхні образи та фірмові фрази повторювали у всьому світі.

Глядачі в захваті від цього серіалу, він досі не втрачає своєї популярності. 24 Канал підготував факти про "Друзі", яких ви могли не знати.

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Цікаві факти про серіал "Друзі"

Назва мала бути іншою

Творці "Друзів" на початку 1990-х написали 700 сторінок сюжету для нового ситкому під назвою "Кафе "Безсоння". Саме так мав називатися серіал.

Цікаво, що сам сюжет шоу теж планувався іншим – ключовими мали стати стосунки Джої та Моніки, а не Роса і Рейчел. Все змінила природна "хімія" на знімальному майданчику.



Серіал "Друзі" / Скриншот з відео

Водночас Фібі і Чендлер замислювалися як другорядні актори. Останній і зовсім повинен був стати геєм.

Знімали серіал не в Нью-Йорку

Сюжет розповідає про 6 друзів, які живуть у Нью-Йорку. Проте насправді серіал знімали не там. Більшість епізодів зняли в Лос-Анджелесі, що розташований майже за 4 тисячі кілометрів від Нью-Йорку.

У серіалі міг бути 7 друг

У зіркової шістки міг з'явитися ще один друг. NBC вважали, що акторський склад занадто молодий. Вони запропонували творцям додати в шоу когось дорослого, хто б давав поради молодшим друзям. На їх думку, це допомогло б зацікавити старшу аудиторію.

До того ж в кожному епізоді хоч раз згадується слово "друзі".

Там згадали Україну

У серіалі "Друзі" часто згадували країни Східної Європи. Особливо часто там мовилося про Україну.

Так, Росс пропонував друзям піти на український фільм, Моніка в школі була єдиною, хто дружила з хлопчиком з України. А перед весіллям Емілі і Росса обговорювали такі страви, як котлета по-київськи і курка по-київськи.

Кортні Кокс і Дженніфер Еністон помінялися ролями

Спочатку творці серіалу розглядали Кортні Кокс на роль Рейчел Грін. Проте, прочитавши сценарій, акторка заявила, що їй більше підходить роль Моніки.

Дженніфер Еністон, якій спочатку запропонували роль Моніки, теж більше симпатизувала саме Рейчел. Тому акторки просто помінялися ролями у серіалі.



Кортні Кокс і Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі" / Скриншот з відео

Брюс Вілліс знімався у серіалі безкоштовно

Актор знявся в епізодичній ролі в серіалі "Друзі". Але сталося це випадково – він програв парі Метью Перрі. Про що вони посперечалися? Перрі вважав, що фільм "Дев’ять ярдів" стане номером один у прокаті, а Вілліс з цим не погоджувався.

Він не отримав за зйомки ні цента, а гонорар віддав на благодійність. Додамо, що згодом Брюс Вілліс отримав премію "Еммі" як найкращий запрошений актор (у серіалі "Друзі").



​Брюс Вілліс у серіалі "Друзі" / Фото з соцмереж

Перед зйомками актори відпочили у Лас-Вегасі

Перед початком зйомок першого сезону режисер Джеймс Берроуз відправив акторів з "Друзів" в Лас-Вегас, щоб вони насолодилися останніми моментами анонімності.

Цікаво, що він був упевнений, що шоу стане хітом. Тоді він сказав акторам: "Як тільки шоу вийде на екрани, ви вже не зможете нікуди сходити без переслідування фанатів".

Пізніше, в 5-му сезоні вони повернуться в той же самий готель для зйомок весілля Росса і Рейчел.