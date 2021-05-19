HBO Max опублікував довгоочікуваний повний трейлер "Друзі: Возз'єднання"

Стримінгова платформа від HBO оприлюднила в своєму інстаграмі офіційний трейлер майбутнього шоу за участю шістьох акторів із культового серіалу "Друзі". Що шанувальники побачать у новому спеціальному епізоді – дивіться трейлер на Кіно 24.

HBO Max слідом за першими кадрами представив трейлер спецепізоду серіалу "Друзі", прем'єра якого відбудеться 27 травня 2021 року. У ньому актори та автори проєкту повернулися на знімальний майданчик, відтворивши старі декорації квартир персонажів та навіть кафе Central Perk.

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Що відомо про спеціальний епізод "Друзів"

Судячи з усього, крім спогадів про роботу, глядачів чекають якісь ігрові сегменти й читання сценаріїв від імені основних учасників історії. Останні, до речі, за даними ЗМІ, отримали не менше 2,5 мільйона доларів за цей захід.

Крім того, у епізоді до головних акторів приєднаються різні запрошені зірки, частина з яких, судячи з трейлеру, взяла участь у показі мод з тематичними костюмами серіалу.

Трейлер епізоду "Друзі: Возз'єднання": дивіться відео

Епізод вийде на стрімінговому сервісі HBO Max ексклюзивно.

Нагадаємо, що серіал "Друзі" виходив в ефір з 1994 по 2004 роки, він вважається культовим та одним з кращих комедійних серіалів за всю історію телебачення.