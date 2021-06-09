"Друзі: Возз'єднання" українською: як "старі" голоси повернулися до персонажів в новому епізоді

Платформа OLL.TV підготувала для українців особливу подію – запросила акторів Ларису Руснак та Євгена Пашина, які озвучували "Друзів" 17 років тому, для дубляжу нового епізоду, що вийшов на HBO Max 27 травня. Якою була реакція акторів – читайте в нашому матеріалі.

В українській озвучці ексклюзивно на українському сервісі OLL.TV епізод "Друзів: Возз'єднання" вийде 10 червня 2021 року. А поки опубліковано трейлер вже зі "старими" українськими голосами "Друзів".

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Ми дуже зраділи виходу "Друзі: Возз'єднання" не лише як сервіс, а і як люди, які виросли на "Друзях,

– говорить Віталій Чирков, директор з контенту OLL.TV

"Звісно, хотілося, щоб українці могли побачити прем'єру якомога раніше, тому спочатку ми опублікували спеціальний епізод з титрами, потім – з доступним перекладом. Але, зрозуміло, що для України і всіх людей, які були і є прихильниками цієї історії, існує культовий переклад у дубляжі телеканалу "1+1". Так з’явилася ідея за допомогою наших друзів з "Так Треба Продакшн" знайти акторів, які озвучували серіал 17 років тому, і дублювати їхніми голосами тих же персонажів і точно так само, як це було тоді. Дякувати Богу, в нас це вийшло! Тепер український глядач може дивитися "Друзів" так, як він любить, як звик і як треба насправді".

Як і в озвучці оригінального серіалу 2000-х, усіх персонажів дублюють українською мовою двоє акторів. Євген Пашин знову став голосами Росса, Чендлера та Джоуї, а також інших чоловічих персонажів. А Лариса Руснак – Рейчел, Моніки, Фібі та інших героїнь.



"Друзі: Возз'єднання" / Фото HBO Max

У "Так Треба Продакшн" сам процес називають "якісним озвучуванням оригінальної адаптації". За технологією запису, це є дубляж, але за результатом виглядає озвучкою. Саме такою, якою свого часу вона була в "1+1". Це придумано для того, щоб максимально "наблизити" голоси, і вони сприймалися фанатами так само органічно, як і серіал.

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Реакція акторів на прохання знову озвучити "Друзів"

Самі актори на пропозицію взяти участь у легальній офіційній адаптації "Друзі: Возз'єднання" відреагували із захопленням. Адже вони прожили з ними 234 серії, а це – значний шматок життя.

Коли мені запропонували цей проєкт, я шалено зраділа!

– каже Лариса.

"Завжди дуже любила цей серіал. Навіть не думала, що він просто вибухне через такий тривалий період. Останнім часом часто чую від молоді, що "Друзі" стали надзвичайно популярними, і мене це дуже тішить! Шикарний серіал, такий відвертий, чесний. У ньому говорять простою людською мовою, яка потрапляє просто в серце. І це круто. Адже якісний продукт виховує всіх нас", – доповнила акторка.

Своїх перших "Друзів" Лариса і Євген озвучували майже рік. За одну зміну робили по кілька серій.

"Це був тривалий і насичений період. У мене спогади про цей проєкт пов'язані з постійним бажанням спати, – сміється актриса – Я тоді була без автомобіля, з маленькою дитиною, бігала з нею між роботами і дуже втомлювалася. На "Друзях" засипала між репліками. Пашку (Євгена Пашина) просила: "розбудиш, коли будуть мої сцени!"



Євген Пашин / Фото Кіноріум

Євген Пашин зізнається, що у 1998-1999 роках часто цитував героїв серіалу в реальному житті, переказував їхні жарти – так йому подобався цей проєкт, його персонажі.

Отримував велике задоволення від цієї роботи,

– згадує Євген.

"Бувало, читав репліки, відривався від тексту, реготав і знову продовжував. Я озвучив сотні серіалів, не кажучи вже про фільми, і, на мій погляд, реально смішні можна перерахувати на пальцях однієї руки. Тут же – однозначно смішно, дуже дотепно, чудово зіграно, написано. Один із небагатьох серіалів, який я сприймав і як глядач. Ця шістка – Майстри з великої літери! Я намагався зрозуміти, хто з них генератор цього гумору, жартів, хто задає тон? Мені здавалося, що це Меттью Перрі. Мій улюбленець", – доповнив актор.

Як озвучували "Друзів" Євген Пашин та Лариса Руснак: